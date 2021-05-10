崔国强

原标题：一季度有色金属工业为何“喜气洋洋”

“今年一季度规模以上有色金属企业实现利润创近十年来新高，实现利润总额651.8亿元，同比增长3.4倍，两年平均增长70.3%。”在日前举行的一季度有色金属工业运行情况新闻发布会上，中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星用了“喜气洋洋”来形容一季度的有色金属工业运行态势。

今年一季度，有色金属生产保持较快增长态势，固定资产投资恢复性增长，主要有色金属品种进出口量值同比均实现增长，国内外市场有色金属价格延续高位震荡态势。

有色金属工业为什么能实现“喜气洋洋”的局面？

在贾明星看来，影响有色金属价格的因素很多，但供需始终是第一位的。新冠肺炎疫情对实体经济影响相对较小，我国防疫工作做得好，经济恢复快，对有色金属的刚性需求在增加，所以有色金属价格上涨，企业利润创新高。

有色金属价格冲高的另一个因素是全球金融市场的高位运行，货币流动性宽松以及汇率变动，对金属价格形成强劲支撑。

冶炼成本是相关有色金属价格变化的又一因素。近期原油价格上涨，有色金属冶炼成本上升，有色金属价格随之抬高。

有色金属行业被定位为基础性原材料行业，价格好的时候，全行业“喜气洋洋”，大家都盈利。不过，其中也隐藏了一些问题。价格上涨给行业上游带来丰厚利润的同时，也给下游加工企业增加了压力，价格波动使得加工利润难以保证，同时也在一定程度上抑制了下游有色金属的扩大应用。“很多下游企业如家电行业等，产量较小，材料贵了就会找替代品，不利于有色金属行业发展。”贾明星分析说。

与此同时，整个有色金属行业在发展过程中，还有好多欠账要还。“有色金属行业要未雨绸缪，为产业健康发展着想，历史欠账要积极补救、偿还。”贾明星认为，有色金属企业高速发展，在安全环保等方面投入不足的问题亟待解决。

“今年第二季度我国有色金属工业继续保持向好的走势，初步判断2021年有色金属行业增速总体将呈‘前高后稳’的态势。”贾明星认为，二季度有色金属生产总体保持平稳增长态势，但同比增幅有所收窄，全年增幅有望恢复到5%左右。第二季度主要有色金属价格将维持高位震荡格局，也不排除下半年出现回调的可能，但全年年均价格将会明显好于2020年的年均价格。二季度将会保持一季度利润水平，全年实现利润有望达到或接近2017年的盈利水平。二季度有色金属行业固定资产投资额仍有望保持明显增长态势，全年有望实现正增长，但出现大幅增长的可能性不大。二季度有色金属产品出口有望维持一季度的出口水平，但出口大幅回升的可能性不大。

(责编：赵超、初梓瑞)