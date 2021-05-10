刘怡廷 刘大印

原标题：帮你办信用卡？小心套路骗

“我本想在网上申请办理一张信用卡，结果却被骗了2万多块钱！”家住重庆市铜梁区的尹女士说起自己被骗的经历仍记忆犹新。近日，经湖北省随州市曾都区检察院提起公诉，法院以诈骗罪判处董某某有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金7000元；判处何某某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金5000元，责令二人退还违法所得。

2020年初，家住湖北省孝感市的董某某结识了一位大老板，得知其通过电信诈骗赚了不少钱，董某某决定跟他一起干。之后，老板在QQ上给董某某介绍了一个昵称为“發财锚7”的人，并让其通过QQ向董某某传授诈骗话术。

2020年7月中旬，董某某带着他的女友何某某来到随州市。随后二人开始利用“發财锚7”寄过来的手机、电话卡等设备进行诈骗。“發财锚7”先通过QQ给董某某发送被害人申请办理个人信用卡的有关资料，之后董某某、何某某给被害人拨打电话，冒充担保公司工作人员，以帮对方办信用卡为由，谎称需要对客户填报的申请资料进行审核，以此来骗取被害人的身份证号和银行卡等信息。

取得这些信息后，董某某先在一款名为“挖财宝”的App上为被害人实名注册账号，然后以审核资料为由，骗取被害人的手机验证码，之后便将被害人银行卡中的资金全部转入到“挖财宝”App上。此时，如果被害人发现自己银行卡内的资金被转出并提出质疑，董某某便谎称这笔资金只是因办理信用卡而暂时被冻结，马上会返还到卡上。之后，他们便以办理信用卡需要资金流水为由，将先前转入“挖财宝”App上的资金分几次再返还到被害人的银行卡内，并谎称这些资金是担保公司代为垫付的资金，目的是帮助客户走流水、提高信誉度，哄骗被害人将收到的资金再返还到“發财锚7”指定的所谓担保公司账户内。

据统计，通过上述手段，董某某、何某某在短短10天左右时间里，先后骗得尹女士等4名被害人共计7万余元。2020年7月28日，因被害人先后报警，董某某、何某某被抓获。近日，经曾都区检察院提起公诉，法院对二人作出上述判决。

(责编：赵超、初梓瑞)