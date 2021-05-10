谢希瑶

原标题：钢价“烫手”铁矿石“疯”，还会涨吗？

“出货量太大，不要求现金出货承受不起。”北京瑞超兴隆商贸有限公司总经理张颖说，往年一天钢材出货量在5000吨左右，现在达到8000吨。由于钢价较高，公司资金压力明显增大。

“五一”小长假结束，国内钢材价格快速上涨，催生了网络新词“手无寸铁”——形容钢材价格快速上涨之时手里没货的焦虑。

从“风向标”螺纹钢来看，中国钢材价格指数最新周报显示，4月末西部螺纹钢价格指数为5146元/吨，较3月末4751元/吨上涨了近400元/吨。

兰格钢铁云商平台监测数据显示，5月8日，国内重点城市25mm三级螺纹钢平均价格5661元/吨，较前一日上涨106元/吨；当天热轧卷板价格达6118元/吨，打破了2008年历史最高点纪录。近期钢价为什么涨得这么快？

一般而言，钢材价格由供给、需求、成本、外部环境等多方面因素综合决定。中国钢铁工业协会副会长兼秘书长屈秀丽表示，今年以来，高需求叠加原燃材料高成本、国际货币宽松政策、环保限产政策要求、资本市场炒作等多重因素推动钢铁价格上涨较快。

从需求端看，建筑、汽车、机械、家电等下游行业需求释放较快，一季度主要用钢行业实际钢材消费增长47%，其中建筑业增长49%，螺纹钢持续成为库存减量最大品种。与此同时，国外钢材需求也逐步好转，机电产品出口增长强劲带动钢材出口明显。二季度气候条件良好，仍处于钢材消费旺季。

但另一方面，产量产能双控作为落实我国碳达峰碳中和目标重要举措，加大了市场减产预期。

4月28日，钢铁进出口关税调整政策落地，旨在引导钢铁行业压减粗钢产量。“五一”小长假刚过，新版《钢铁行业产能置换实施办法》出台，钢铁产能置换比例明显从严加重。

成本是支撑钢价的又一重要因素。为刺激经济复苏，全球实行货币宽松政策，拉动大宗商品价格普遍上涨，目前钢铁生产用铁矿石、废钢、焦炭、煤等原燃材料价格仍处于高位，且有进一步上涨态势。

“烫手”的钢价背后是更加疯狂的石头。5月7日中国铁矿石价格指数显示，进口铁矿石突破200美元/吨，再创历史新高。

中国钢铁工业协会副会长骆铁军认为，铁矿石价格居高不下的主要原因，在于供给端高度集中，主导权掌握在卖方手中。此外，市场预期和炒作成分很大。他呼吁，要在市场机制失灵的情况下，发挥政府引导作用，有效遏制铁矿石价格不断上涨势头。

尽管进口铁矿石同期涨幅大于钢价涨幅，但产销两旺的市场行情使得钢铁行业经济效益大幅提升。

下游行业反应如何？

中铁建工物资有限公司副总经理陈阳桥从事钢材采购已有10多年。该公司集中采购钢材除了内部保供，还为中国建筑、中国交建等大型央企提供建筑用钢。他告诉记者，由于钢价上涨太快，明显感觉施工单位资金压力增大，回款放缓，作为贸易企业继续增加库存的意愿很小了。

打开汽车类网站，降价促销信息扑面而来。钢价上涨造成的成本压力，并没有传导给消费者的迹象。上海某物资有限公司总经理吴先生，从事汽车零配件钢材采购20多年，直言有些生产厂家不敢轻易提价。

从去年底开始，家电行业已集体宣布涨价。今年一季度，美的等多家龙头企业再次提价。“五一”原本是家电行业传统的打折季，今年却迎来一波涨价潮，价格上调5%至20%不等。

后期钢价还会涨吗？

有观点认为，受多方面因素影响，2021年钢材价格难以出现明显回落，全年仍将保持高位波动。

兰格钢铁网研究中心主任王国清表示，钢价继续上行的动力和预期仍在，但高价会导致下游用户采购谨慎，抵触情绪上升，后期市场高位风险累积叠加成本支撑削弱，过快上涨势头将受到抑制。

中钢协报告分析称，从需求端看，由于前期钢材价格上涨速度较快、幅度较大，造船、家电等下游用钢行业难以承受钢价持续高位，后期钢价难以持续大幅上涨。

从长远看，钢铁进出口政策调整将有利于减少对进口铁矿石依赖，调整国内供需关系；新版《钢铁行业产能置换实施办法》将促进钢铁行业结构调整，集中度进一步提高。

钢铁行业利润率保持在合理区间，避免资本市场过度炒作，有利于控制产能，稳定市场。“我们认为，钢材价格上涨是阶段性的。大起大落是行业不愿意看到的现象。”屈秀丽说。

(责编：赵超、初梓瑞)