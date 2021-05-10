胡洁菲、王鹤

原标题：中国品牌“出海”：从“单打独斗”到“攥指成拳”

颜值和美味兼备的稻香村糕点、传统与时尚融合的波司登服饰、物美价廉的海尔小家电……近年来，一批中国本土品牌走上消费者心头。然而，如何让它们也成为海外消费者耳熟能详的品牌，在国际上形成真正的竞争优势？第五个中国品牌日前夕，国际优势集群品牌联盟正式在沪成立，中国品牌的“出海”之路有了更加清晰的框架和更加务实的抓手。

“手牵手”一起走，中国品牌形成集群效应

买高端智能马桶盖，你是否只能想到日本？喝新鲜牛奶，新西兰和澳大利亚是否仍是你的第一选项？

事实是，随着国民经济的发展，我国已经拥有一批产品质量达到国际先进水平的智能制造企业和奶业企业。

“伊利列全球奶业第五、蒙牛列第八，日本的诸多智能马桶盖是中国制造，但很多人不知道。”中国品牌建设促进会理事长刘平均说，如今品牌消费、品牌经济呼之欲出，对于中国企业来说，激烈的角逐已经来临，必须拿起“真刀实枪”迎接挑战。

“2006年海尔创立卡萨帝品牌时，中国家电高端市场都掌握在欧美品牌手里。经过15年的努力，卡萨帝已经成为中国高端家电市场的主力军。”海尔集团董事局副主席周云杰说。

海尔集团的“出海”之路更是充满艰辛。“我们在一个国家盈利之后就会进入另一个国家，因此几乎是花了26年（直到2016年），海尔才在海外市场实现盈亏平衡。”在周云杰看来，这些筚路蓝缕的故事，无一不凸显了中国建立品牌联盟的重要性。

从“单打独斗”到“攥指成拳”，中国品牌“出海”的集群化发展之路，已经迈出坚实的步伐。

国际优势集群品牌联盟副秘书长吴为介绍，我国已经成立了30余个国际优势品牌集群，今年底又将有17个品牌集群成立。

“一个品牌做不到的事情，通过十个品牌、100个品牌（就能做到），中国的品牌要联合起来，给世界带去真正的价值，让全球的消费者都来认同中国品牌。”吴为说。

“企业间加强产业协同和技术合作攻关，有利于通过项目合作、产业共建等形成空间上的高度积聚、上下游的紧密协同，最终实现抢占市场、树立中国品牌形象的目标。”在中国节能环保集团有限公司党委副书记、总经理余红辉看来，中国品牌集群将有力推动中国品牌“走出去”。

“刀刃向内”，以“专业化”“标准化”争夺话语权

“20%的知名品牌拥有80%的市场份额，全球早已进入品牌经济时代……”在刘平均看来，中国企业打响自身品牌，已经成为企业自身建立商业护城河的内在要求。

“中石化在河北崇礼、石家庄、北京等投运的冬奥形象加油站，将奥运与冰雪元素融入外观和内饰，并设北京2022冬奥会官方特许商品零售店，迎来了很多人的打卡和好评。”中石化相关负责人介绍说，近年来，中石化大力加强品牌建设，先后推出“万店无假货”、跨界“油买菜”等产品和概念，让中石化的品牌软实力进一步提升，也有力反哺业务发展。

品牌“出海”，标准先行。刘平均介绍，多年来，我国通过“3.15”曝光假冒伪劣商品等方式，已经建立起一套较高标准的行业体系。

据悉，为传递中国品牌的正能量，我国已经颁布了38个品牌评价的国家标准，“科学、公正、公开、公认”的国家品牌评价机制和品牌评价标准体系基本建立。

中国品牌标准化向外延伸之路，也行稳致远。2008年，中国成为国际标准化组织（ISO）的常任理事国；随后，中国联合美国向国际标准化组织提出成立“国际标准化组织品牌评价技术委员会”的联合提案；2014年，中国作为“五要素”品牌价值发展理论的创始国家，获得了国际标准化组织品牌评价技术委员会ISO/TC 289秘书国地位。

此外，中国品牌建设促进会还推动在香港批准注册了“国际知名品牌联盟”和“国际品牌科学院”，将于今年10月召开“国际品牌科学院”成立大会。

唱响“双循环”，以“强品牌”促进高质量发展

“有研究显示，品牌价值每增加1%，会给这个国家GDP带来0.13%的提升。”在南开大学商学院教授杜建刚看来，“双循环”背景下，国际优势品牌的集合，不仅有助于在国际上打响知名度，更是中国挖掘内需潜力、开拓国际贸易的新契机和新舞台。

值得一提的是，在中国品牌促进会推动下，国际品牌发展母基金也于近日正式成立。该基金旨在通过股权母基金业务的布局和运作，为中国品牌事业发展增添更大动能。华润资本则是这一基金的基金管理人。

“提供相当规模且持续的新经济工作岗位、为区域引入大量优质创新人才、激活老字号品牌活力……这既是华润的重要使命，也是国际品牌发展母基金设立的初衷。”在华润（集团）有限公司党委委员、副总经理李福利的脑海中，一幅宏大而美好的蓝图已经徐徐展开。

李福利介绍，目前华润集团已参与投资City Super等海外知名品牌，推动特色国潮、数字化转型，落地旗下万象城、雪花啤酒。此外，华润集团在2019年世界品牌500强中位列第78位，其在香港拥有的融资筹措、经贸网络优势等，都是助力中国品牌“出海”的重要力量。

在山西焦煤集团党委书记、董事长赵建泽看来，品牌的集群不仅有助于打造鲜明“中国印记”，更是行业转型升级、推动供给侧结构性改革的重要抓手。

据悉，成立于2018年9月的中国焦煤品牌集群，坚持运用大数据技术，协同九家成员企业，基于真实成交数据构建样本池，形成了炼焦煤价格指数。目前，这一指数已经成为国家发改委官网发改数据专栏唯一的炼焦煤价格指数，也是当前全球唯一的国家级炼焦煤价格指数，是全球炼焦煤价格的风向标。

中国品牌建设之路，山高水长，所幸，前路大好。

(责编：赵超、初梓瑞)