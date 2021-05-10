陶凤

原标题：央企重组掀高潮 “两化”合并诞生巨无霸

又一家央企来了。5月8日，由中国中化集团与中国化工集团联合重组的中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）正式成立，据了解，中国中化是目前唯一以化工为主业的中央企业，总资产和销售收入双双超过万亿元，由此也成为全球规模最大的化工企业。而据北京商报记者粗略统计，近年已有近40家央企重组，且热度有增无减。整体来看，自中国中车成功合并以来，央企重组正由点及面，各个领域齐头并进，谋划布局。

“中国中化”登场

3月31日，国务院国有资产监督管理委员会网站消息显示，经报国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。一个多月后的5月8日，这个全球最大规模的化工企业终于正式在北京成立，宁高宁任中国中化董事长、党组书记，李凡荣任中国中化董事、总经理、党组副书记。

重组后的中国中化堪称巨无霸。具体而言，中国中化总资产达1.4万亿元，营业收入超1万亿元，员工22万人，业务范围覆盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎、机械装备、城市运营、产业金融等八大领域，在全球超过150个国家和地区拥有生产基地和研发设施，旗下有16家境内外上市公司。

“创建世界一流的、综合性的、技术领先的化工企业集团，这是目前的大目标。” 宁高宁表示，此次联合重组将更好地整合资源、发挥协同效应。比如，在建筑、交通、新一代信息产业等应用领域，突破关键材料瓶颈，提供化工材料综合解决方案；在农业领域，提供高水平的农资与农业综合服务，推动我国农业转型升级。

中国中化背后伫立的是全球最大的化工市场。数据显示，2018年全球化工品销售额3.35万亿欧元，其中中国化工品销售额1.2万亿欧元，占全球化工品销售额的35.8%。德国化工巨头巴斯夫预计，到2030年，中国在全球化工市场的份额将扩大至近50%。

但此前中国化工市场却存在着“市场巨大，企业不大”的格局。2019年全球前50大化工企业中，仅中石化、台塑、中国石油、恒力石化、先正达及万华化学6家中国企业，而重组后的中国中化则拥有16家境内外上市公司。此次中国中化横空出世，也意味着龙头企业将发挥规模效应的优势，集中化也将成为必然。

中国中化成立大会于5月8日在京举行，中共中央政治局常委、国务院总理李克强对此作出重要批示，指出中国中化控股有限责任公司的重组组建，对优化国有经济结构和布局、助力我国农业现代化、增强化工行业市场竞争力具有重要意义。

中企之声研究院院长李锦在接受北京商报记者采访时总结分析称：“从批示讲话中可见，优化国有经济结构和布局是主题；科技创新是主线；农业、化工行业的市场竞争力是主要内容；龙头企业是抓手；加大种源、化工等领域关键技术攻关力度，创新管理和运营模式，是两个切口；产业链供应链稳定是关键。”

重组领域由点及面

并购重组是企业经营发展中一个永恒的话题。从中央企业来说，推动重组整合是加快国有经济布局结构调整、实现高质量发展的重要举措。因此近年来，国内大型央企的重组整合不断，先后出现南北车重组、宝钢与武钢合并、南北船合并等。

2014年10月，中国南车和中国北车公布合并预案，此后近4个月的时间里，南北车股价均一度上涨至400%，总市值超过4000亿元，被称为“中国神车”，即中国中车。这一成功案例为此后的央企重组打下了坚实基础。粗略统计，党的十八大以来，已有近40家中央企业重组，国务院国资委直接监管的企业数量也由2012年初的117家调整至2019年的96家，范围涵盖装备制造、电力、航运、能源、建材、钢铁等诸多领域。

目前来看，央企重组已由点及面，逐渐走向成熟发展。国资委党委书记、主任郝鹏在今年2月国新办新闻发布会上表示，国资委将加快推进国有资本布局优化和结构调整，更好推动重组、整合、调整、优化，打造一批行业产业龙头企业、科技创新领军企业、“专精特新”冠军企业、基础保障骨干企业，更好服务支撑国家重大战略。

郝鹏还表示，国资委还将抓紧抓实国企改革三年行动，更加注重系统集成，着力推动落地见效，今年完成三年改革任务的70%以上；推动中央企业把科技创新作为“头号任务”，积极与国家科技计划、攻关计划相对接。

而针对下一步重组的行业领域，中国企业联合会研究员刘兴国认为，未来国资委将进一步推动战略性并购重组，钢铁领域的并购重组将深化，以提高产业集中度，信息领域和医药领域也可能会进一步推进。

其中钢铁行业的重组备受关注，国内钢铁企业的高度集中也已是大势所趋。钢铁行业巨头中国宝武连连发力，去年8月山西国资运营公司向中国宝武无偿划转持有的公司控股股东太钢集团51%股权，此外市场亦有宝武与包钢合并的预期。

刘兴国还表示，通过整合可以使得原有企业的投资决策更加一体化，减少重复投资，企业的市场占有率和竞争实力都将相应提高，从而直接地表现为企业盈利能力的增强。李锦也表示，在重组中，组织新的链条时，也会将一部分交由民企来做，这对民企来说也是机会，同时市场也会有一系列的连锁反应，引发行业可能存在的震荡性变化。

(责编：赵超、初梓瑞)