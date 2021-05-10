董亮 马换换

原标题：A股最穷公司：*ST天龙只剩74万

伴随着2020年年报披露结束，A股上市公司的货币资金情况也已揭晓。经Wind统计，剔除未按期披露年报个股，*ST天龙（300029）成为了A股最穷上市公司，公司账上货币资金仅74万元，两市也仅有这一股货币资金不足百万元。另外，还有杭州高新、*ST长动、*ST富控等6股账上货币资金低于300万元。相比之下，中国平安凭借5263.01亿元的货币资金成为了A股最富有上市公司，除此之外，中国建筑、保利地产、格力电器等18股货币资金也在千亿元以上。

*ST天龙账上仅74万元

经Wind统计，*ST天龙账上货币资金垫底A股。

数据显示，截至2020年末，*ST天龙货币资金约74万元，A股上市公司中也仅这一股货币资金在百万元以下。针对相关情况，*ST天龙相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，公司目前还有一些工程正在进行，未来的货币资金情况会有一定好转。

据了解，*ST天龙在2009年12月登陆资本市场，公司目前业务定位于新能源电站开发、EPC工程业务、新能源电站运维业务及新能源配件生产与销售等方面。纵观*ST天龙近年来的业绩表现并不乐观，其中在2018-2020年连续三年净利亏损。

*ST天龙披露2020年年报显示，公司报告期内实现归属净利润约为-3182万元，对应实现扣非后归属净利润约为-1973万元。由于公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，*ST天龙触及退市风险警示情形，自今年4月26日起，*ST天龙被实施了退市风险警示。

值得一提的是，*ST天龙也是创业板首批被实施退市风险警示个股之一。

据*ST天龙2020年年报，公司报告期前三季度营业收入仅为126万元，四季度子公司四川中蜀确认新能源EPC业务收入6449万元，毛利率为7.05%；子公司常州盛有确认塔筒业务收入4355万元，毛利率仅为1.62%。四川中蜀、常州盛有报告期内净利润均亏损，报告期末净资产均为负值。

此外，报告期内*ST天龙及子公司生产人员、技术人员、销售人员分别仅有9人、16人、10人。*ST天龙的上述情况也引发了深交所的关注，近期深交所向公司下发了年报问询函，但在5月8日*ST天龙称将延期回复年报问询函。*ST天龙相关负责人对北京商报记者表示，公司将延期1个交易日对函件进行回复。

目前，*ST天龙还面临多起诉讼，其中上海群英、上海超日案件，涉案金额分别为596万元、467万元；盛融财富案件，公司最高偿付义务为3974万元，已赔付2239万元。因营运资金短缺、对外担保等引发或有负债等原因，会计师已连续三年对*ST天龙出具了持续经营重大不确定性段落的审计意见。

另有6股货币资金不足300万

排在*ST天龙之后，杭州高新、*ST长动、*ST富控等6股货币资金不足300万元。

具体来看，截至2020年末，杭州高新、*ST长动、*ST富控、*ST节能、*ST晨鑫、*ST东海A 6股账上货币资金分别约为100万元、146万元、164万元、186万元、263万元、292万元。不难看出，上述个股除了杭州高新之外，均为*ST股。

独立经济学家王赤坤在接受北京商报记者采访时表示，财务报表中的货币资金是以货币形式存在的资产，包括现金、银行存款和其他货币资金等，货币资金短缺可能会引发公司发生经营风险。证券市场评论人布娜新亦表示，货币资金是企业资金运动的起点和终点，是企业生产经营的先决条件，企业所拥有的货币资金量是分析判断企业偿债能力与支付能力的重要指标。

就上述6股的业绩表现来看，2020年均处于亏损状态。其中，*ST富控亏损幅度最大，公司2020年实现归属净利润约为-18.8亿元；其次是*ST节能，公司实现归属净利润约为-3.63亿元；*ST长动、杭州高新实现归属净利润分别约为-2.03亿元、-1.89亿元；剩余*ST晨鑫、*ST东海A 2股亏损幅度均在亿元以下，实现归属净利润分别约为-0.52亿元、-0.12亿元。

据了解，*ST富控目前已触发了终止上市情形，由于2018年、2019年连续两年净资产为负，*ST富控曾于2020年12月9日被暂停上市，但公司2020年净利润、净资产继续为负，且2020年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。

*ST富控的主要业务是网络游戏产品的研发和运营，主要包括交互式休闲娱乐游戏软件的开发及游戏产品的运营。

经Wind统计，上述6股也均对外透露了今年一季度业绩情况，其中*ST晨鑫、*ST东海A为盈利状态，其余4股仍为亏损。

中国平安最有钱

中国平安则成为了A股最富有上市公司，账上货币资金高达5263.01亿元。

经统计，截至2020年末，中国平安货币资金在A股居首，达5263.01亿元；中国建筑排名第二，货币资金达2958.57亿元；中信证券账上货币资金达2336.93万元，货币资金超2000亿元的也仅上述3股。

货币资金在1000亿-2000亿元之间的有万科A、中国铁建、中国石化、华泰证券、国泰君安、保利地产、格力电器、海通证券、绿地控股等16股。

在上述合计19股中，盈利能力最强的也是中国平安，公司在2020年实现归属净利润约为1430.99亿元；其次，中国建筑、万科A 2020年实现归属净利润则分别约为449.44亿元、415.16亿元；中国神华、中国石化实现归属净利润分别约为391.7亿元、329.24亿元；剩余个股实现归属净利润均在300亿元以下。

从2020年净利增长率来看，19股中券商股占据前五席，其中广发证券居首，公司2020年实现归属净利润同比增长33.15%，也仅这一股增长率在三成以上；国泰君安、中信证券、华泰证券、海通证券实现归属净利润分别同比增长28.77%、21.86%、20.23%、14.2%。

2020年净利增长率在10%以上的还有中国铁建。

中国建筑、中航资本、万科A、中国中铁、保利地产、绿地控股6股2020年净利也均处于同比增长状态。剩余格力电器、中国交建、中国石化等个股2020年净利则处于同比下滑状态，其中中国石油、中国石化净利分别同比下滑58.4%、42.83%。

以今年一季度业绩情况来看，中国石油盈利最高，实现归属净利润约为277.19亿元；此外，中国平安、中国石化、中国神华、中国建筑4股一季度实现归属净利润也均在百亿元以上。

(责编：赵超、初梓瑞)