谭浩俊

原标题：中国中化重组为何如此受重视

5月8日，中国中化控股有限责任公司举行成立大会。国务院总理李克强作出重要批示指出：中国中化控股有限责任公司的重组组建，对优化国有经济结构和布局、助力我国农业现代化、增强化工行业市场竞争力具有重要意义。要充分发挥行业龙头企业作用，加大种源、化工等领域关键技术攻关力度，不断提升经营质量效益和综合竞争力，为保持产业链供应链稳定、促进经济社会持续健康发展作出新贡献！

中国中化作为全国最大的基础化工企业之一，不仅生产经营化工新材料、特种化学品、基础化学品、石油加工、轮胎橡胶等重要基础化工产品，还生产经营化肥、农药等农用化学品。面对各种病虫害日益增多，不仅要积极使用农用化学品，保护粮食等农作物生产，而且要求农用化学品在使用过程中，减少对农作物、对人类等的影响，因此对农用化学品的要求非常高。

中国中化的另一个非常重要功能，就是种子的培育。中国中化承担着化肥、农药等的生产经营，将种子的培育与使用化肥、农药等紧密联系起来，形成一条龙、一体化，当然效果最好，作用也最大。正因为如此，中国中化承担着如何加大种子培植力度，建立种源基地，培育出更加优质、高效种子的责任。而未来相当一段时间，粮食问题将是我国经济社会发展、农民生活水平提高最核心的问题之一，也是必须确保做好的一项工作。

化工既是重要的基础产业、基础行业，从国家重大战略到居民生活，没有一个方面能够少了化工，同时又是污染相对较重的行业。如何在发展化工产业的同时，减少污染排放，减少对环境的破坏和影响，又是化工行业、特别是中国中化等特大型化工企业必须做好的一项工作。中国中化重组后，要通过技术水平的提升、产品质量的提高和工艺水平的改善，既满足经济社会发展需要，又能够成为行业绿色发展的先锋，可谓任重而道远。

重组组建中国中化，也是推进国有经济布局优化和结构调整、做强做优做大国有资本和国有企业的重大举措。中国中化作为重大战略基础企业之一，改革重组的目标，应当放在国家战略层面，要有很高的标准和要求。要通过改革重组，在关键核心技术攻关方面，有效整合企业的技术资源，提高企业的技术攻关能力、产品研发能力、关键技术突破能力，能够更多弥补国内空白，解决“卡脖子”问题。

如果只是一般的技术攻关，就失去了重组的意义。重组组建中国中化，要成为原创技术“策源地”和现代产业链“链长”，给其他所有制企业提供全方位的技术支持和支撑，不要在一般性竞争领域与民营企业等争利，而是到高端领域去攻关和突破，在其他所有制企业面前做好榜样，带动其他所有制企业一起打造和完善产业链和供应链，保障产业链供应链安全稳定。

同时，安全也是化工企业必须严守的一条“红线”。没有安全，就没有企业，就没有必要有这样的企业。企业经营机制可以转，技术攻关目标可以调，产品方向可以改，发展思路可以变，安全生产这根红线不能有任何改变和突破。对中国中化来说，企业大了，链条长了，安全生产的压力也大了，必须更加重视安全生产工作，抓紧抓好每一个细节，不漏过一个环节，不留下一点隐患，确保安全意识在每个岗位、每个环节、每个人心中扎根。

(责编：赵超、初梓瑞)