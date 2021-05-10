原标题：北斗智慧定向赛益阳开跑 850余名健儿感受“北斗+体育”魅力

第十二届中国卫星导航年会“北斗杯”全国青少年体育大赛北斗智慧定向赛9日在定向越野之乡——湖南益阳市桃江县成功举办。850余名来自不同学校的中小学生以及家庭亲子组合齐聚桃花江竹海旅游度假区，体验了一场“北斗+体育”融合创新的魅力赛事。

本次赛事活动主旨为普及北斗卫星导航知识，弘扬建党百年红色文化，竞赛形式为短距离趣味定向赛。赛事设有高中男子组、高中女子组、亲子组(低年龄)、亲子组(高年龄)四个组别。

5月9日，第十二届中国卫星导航年会“北斗杯”全国青少年体育大赛北斗智慧定向赛在湖南益阳桃江县成功举办 主办方供图

参赛选手使用装载“北斗”导航系统的手机，按照设计的竞赛线路，按顺序精准到访检查点。在比赛途中还设置了有趣的闯关任务，包括北斗知识问答、“我为桃江代言”、体能运动挑战等。如闯关任务失败则会罚时60秒，最终成绩以用时越短者成绩胜出。

经过比拼，王吉辉、何佩珍、杨镇溪、汪博分获高中男子组、高中女子组、亲子组(低年龄)、亲子组(高年龄)冠军。各组别前10名选手将受邀参加5月23日在江西南昌举办的全国总决赛。4组获得“北斗好少年”和“北斗好家庭”的冠军选手，届时还将受邀参加第十二届中国卫星导航年会“北斗之夜”活动并进行颁奖。

中国卫星导航系统管理办公室副主任陈谷仓在启动仪式上表示，“北斗杯”全国青少年体育大赛是全国大型综合性创新示范青少年体育品牌活动，通过这种活动能有力推动北斗系统在体育行业的广泛应用，推动益阳体育事业和北斗产业发展迈上新台阶。

当天，益阳籍运动员、伦敦奥运会羽毛球女双冠军田卿作为代表宣读倡议书。她倡议广大青少年朋友以“北斗杯”大赛为契机，积极参加体育运动，走进科技体育，在运动中领略体育的魅力，感悟北斗的便利。(赵步云)

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