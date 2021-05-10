原标题：1365个国际品牌参展首届消博会 与中国年轻人靠得更近

国际奢侈品巨头纷纷俯下身子亲近中国市场。在首届中国国际消费品博览会上，它们不断强调要和中国加强合作，了解“中国口味”，尤其是年轻人的喜好。

路威酩轩（LVMH）集团大中华区总裁吴越希望和“迭代的中国消费者一起成长”，他说，中国消费者越来越年轻，中国市场的产品越来越时尚，参与消博会是一种姿态，路威酩轩“对海南的开放和中国市场前景充满希望”。

由于新冠肺炎疫情的持续影响和中国消费的不断升级，中国巨大的国内市场和消费潜力得到了世界越来越多的关注。本届消博会吸引了2628个国内外品牌参展，其中国际品牌1365个，来自69个国家和地区。

瑞士驻华大使罗志谊带着40家瑞士奢侈品和高端消费品领域的知名企业亮相消博会。开展第一天，他就迫不及待地与公众见面，“我要向中国的消费者介绍瑞士”，他说，这样能和消费者靠得更近。

罗志谊这两年在细致地观察中国。2019年常驻中国前，他对中国的印象比较模糊，只知道这是一个“长期以来在各领域都是国际行动派”的大国。现在，他觉得中国是一个“你会对它的发展感到震撼”的地方。

瑞士这次担任首届消博会的唯一主宾国。罗志谊说，成为首届消博会主宾国对瑞士来说是很大的荣幸。

这位大使说，现在有1000多家瑞士企业在中国发展，知道消博会举办的消息，大家反应都非常热烈，“消博会带来了消费品和奢侈品的新机遇，而瑞士恰恰是这个领域的佼佼者”。

据了解，2019年中国社会消费品零售总额已突破40万亿元人民币，即将超过美国，成为全球最大的消费品零售市场。同时，中国中等收入群体数量已达4亿多人，人均GDP突破1万美元，人民群众对中高端、多样化的消费需求不断扩大。

“中国机会”让世界更期待。

法国品牌丹尼爱特大中华区总代理陆华昂认为，当前中国爆发出来的消费活力，让大家看到越来越多中国消费者对国际时尚产品的消费需求，甚至影响全球时尚趋势发展。“这是法国高端服饰行业进入中国市场、深耕中国市场的好时机。”陆华昂说。

费伯奇大中华区负责人胡国然说：“中国市场是我们未来的必争之地。”

欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕说，他每次来中国，“总被中国大江南北变化的速度所震撼”。他说，欧莱雅在走向未来的路上要在中国市场寻求巨大的发展动力，这被认为是“未来几年的头等大事之一”。

在欧莱雅集团的全新地域架构中，中国上海升级为集团北亚区总部。叶鸿慕说：“我们看到中国在美妆和科技领域已经站上了浪潮之巅，不论对于亚洲还是整个世界都是如此。”

首届消博会聚焦“高、新、优、特”消费精品，是全国首个以消费精品为主题的国家级展会，也是“亚太地区最大的消费博览会”。很多参展商是被“消费精品”吸引来的。随着供给侧改革的推进，消费升级的大潮不断涌动。

叶鸿慕的感受是中国消费者对美的渴望和理解都在升级。这家美妆企业的北亚总裁及中国首席执行官费博瑞在接受中青报·中青网记者采访时表示，如今中国消费者对于消费有非常高的期待，他们不仅期待高质量和高效率的产品，而且更期待有自己的个性表达，体现与周围世界的关系。

他说，欧莱雅团队观察到一种消费回流现象，如今中国消费市场尤其是美妆市场的高质量发展，并不只是因为大家出不去，而是现在中国整个消费市场和美妆市场在不断通过高质量的产品和服务来启迪中国消费者，“这就要求企业和产品也为之改变”。

施华洛世奇集团全球首席执行官兼董事会主席罗伯特·布克包尔说，中国年轻而充满活力的消费市场，特别是“千禧一代”和“Z世代”与日俱增的消费力量，让集团对未来发展充满信心。施华洛世奇要“贴近年轻人”，因为这是未来。

在罗志谊看来，这些年，中国消费升级的趋势非常明显，且有一些新的变化——过去，中国70%的奢侈品购买是在海外完成的，随着构建新发展格局进程的加快，“大家把目光转向了国内，因此我们需要离中国消费者更近”。

为什么选择海南？瑞士看重的是海南自贸港的未来以及海南背后代表的中国广阔的市场。罗志谊表示，消博会不仅仅是一个贸易博览会，“我们充分意识到，海南自由贸易港建设是一个全面的愿景，从长远看，也是为了吸引越来越多的企业来这里。”

近两年来，已经有一些瑞士企业在海南设立了合资公司，“这是个好的开始”，罗志谊相信，消博会可以给瑞士带来新的机遇，海南可以给瑞士带来新的机遇，“合资合作不局限于免税购物，在教育、旅游等多方面我们都有兴趣开展合作。”

瑞士城市阿彭策尔的啤酒厂商奥雷勒·迈耶表示，希望通过参会对中国市场和中国客户有更多了解，也希望让他们品尝自家的产品，给产品提出意见，看看哪些产品符合中国消费者口味。

阿彭策尔的啤酒厂商已经决定加快开拓中国市场。迈耶说，通过在消博会上与客户近距离接触，提供试饮服务，直接获取消费者反馈，是开拓中国市场的重要前提，因为“中国的口味很重要”。(记者 张均斌)

(责编：赵竹青、初梓瑞)