人民网5月10日电（记者李栋）9日，农业农村部副部长于康震在珠海举办的长江江豚保护暨科普宣传主题活动上表示，为了切实保护长江江豚，今年农业农村部组织实施了最大规模的迁地保护行动，共从天鹅洲故道向何王庙故道等7个迁入点输出长江江豚19头。

据了解，长江江豚是水生生物保护的旗舰物种，种群极度濒危，仅约1000余头。为利用长江“十年禁渔”重要窗口期，有效降低长江江豚群体相对集中的风险，进一步完善长江江豚迁地保护网络，今年农业农村部组织实施史上最大规模的长江江豚迁地保护行动。共从天鹅洲故道向天鹅洲科研基地、何王庙故道、何王庙科研基地、老湾故道、铜陵保护区夹江水域、珠海长隆海洋王国、上海海昌海洋公园7个迁入点输出长江江豚19头。活动期间，分别授牌珠海长隆海洋王国、上海海昌海洋公园为农业农村部长江江豚人工繁育和科普教育基地。

于康震表示，下一步农业农村部将以长江干流及两湖就地保护为核心，加快推进长江江豚迁地保护，加大人工繁育保护力度，着力做好遗传资源保存，推动建立保护长效机制。

“水族馆是集水生生物宣传展示、科普教育、人工繁育和保护研究等功能于一体的重要场所，要利用水族馆优良的硬件设施条件及在鲸豚类人工繁育方向的技术积累，搭建长江江豚保护研究平台，尽快突破人工繁殖技术，积极开展科学展示和公众教育，创造近距离认识长江旗舰物种的条件，提高全社会对珍稀濒危物种的保护意识。”于康震说。

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