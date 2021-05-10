李曦子

原标题：接班人已定 巴菲特卸任？再等等！

当地时间5月3日，伯克希尔·哈撒韦董事长兼首席执行官巴菲特表示：“董事们一致同意，如果我卸任，将由伯克希尔负责非保险业务的副董事长格雷格·阿贝尔（Greg Abel）接任公司CEO。”

而在当地时间5月1日的股东大会上，在被问到接班人选的时候，巴菲特还语焉不详。

不过早前，外界就有猜测，阿贝尔和另一位副董事长阿吉特·贾恩都有可能成为巴菲特的接班人。而阿贝尔的投资理念和管理原则更贴近巴菲特，且与贾恩相比，阿贝尔更年轻。

接班人已定

一年一度的巴菲特股东大会于美东时间5月1日下午1时30分（北京时间5月2日凌晨1时30分）在洛杉矶举行。

和去年一样，今年的年会线下活动全部取消改为线上举办，提问环节则是从股东事先提交的问题中选出最重要的问题回答。

巴菲特的老搭档、97岁的芒格“回归”，二人再度并肩对美国经济、加税、股票回购、航空股、银行股、比特币等一系列问题进行讨论，但在谈及退休和接班人的问题，巴菲特依旧语焉不详。

不过，巴菲特在多个场合对阿贝尔毫不吝啬的称赞仍令媒体记忆犹新。他此前曾说过，“在这个世界上，有很多聪明人会干蠢事，而他（格雷格）是个聪明人，却永远不会犯蠢。”

去年疫情期间，伯克希尔·哈撒韦遭受了剧烈冲击，全年净利润较2019年几近“腰斩”。然而，阿贝尔负责的非保险业务（涵盖能源、公用事业、汽车、制造、零售等多个领域）表现亮眼。

而更让巴菲特青眼有加的，或许是阿贝尔的投资理念和管理原则。巴菲特曾提到，“格雷格将保持伯克希尔的企业文化。”

巴菲特的投资理念是，净利润靠企业内生创造，而不是靠杠杆，他很看重企业的自治。阿贝尔充分实践了这些原则。

相比之下，阿吉特·贾恩虽也跟随巴菲特多年，但去年，其负责的保险业务并未出现明显增长。值得注意的是，他比阿贝尔整整大了11岁，已近古稀之年。而巴菲特曾明言，年龄是决定接班人选的关键性因素。

不过，接班人虽已选定，但巴菲特似乎并没有卸任的打算，因为他从来不提卸任之事。

外界猜测，巴菲特可能会将其CEO之职交给阿贝尔，并继续担任公司董事长，以监督伯克希尔的投资组合。

卖苹果“可能是错误”

去年四季度，伯克希尔·哈撒韦减持了5716万股苹果公司股票。在股东大会上，巴菲特表示，“去年卖了一些股票……这可能是个错误。”

巴菲特认为，苹果股票非常物美价廉，“我不觉得苹果估值疯狂，估值需要和利率做比较”。

另外，巴菲尔表示，手机是现在年轻人生活中必不可少的一部分，伯克希尔·哈撒韦当时有机会买入苹果股票是很好的。

对于苹果CEO库克，巴菲特表示，库克在创意上可能比不过乔布斯，但他是“我们见过最棒的企业管理者”。

去年疫情期间，巴菲特清仓了航空股。后期航空股大涨，批评人士认为巴菲特作出了错误决定。在去年的股东大会上，巴菲特说，对航空公司股的估值犯了“可以理解的错误”。

今年，巴菲特表示，航空业去年的困境并不是出于自身的问题，和2008年银行业造成金融危机不同。但所有航空公司的整体经营规模比不上一个苹果公司，所以它们不会跻身伯克希尔前十五大投资名列。

对于未来前景，巴菲特表示，仍不想买回航空股，因为商务出行仍未彻底完全复苏。

巴菲特强调，伯克希尔·哈撒韦依然通过其他企业持有很大的航空公司风险敞口。目前持有约19%的美国运通，并且持有飞机零部件及能源生产设备制造商精密机件（Precision Cast Parts）的股份。他希望美国四大航空公司经营良好，认为这些公司管理层在疫情期间表现出色。

有投资者问巴菲特对2016年收购精密铸造公司（PCC）的看法，该投资让伯克希尔·哈撒韦去年账面减记110亿美元。

对此，巴菲特表示，收购时，PCC是一家好公司，但之后，它的盈利能力低于之前预期。疫情下，航空业的大萧条令这家公司业务量大幅下降。

“接下来，我还会继续犯错，这是毋庸置疑的。”巴菲特说。

依旧不看好比特币

巴菲特说，最好的投资就是轻资产、重回报，像亚马逊、苹果，都是好的。现在这种企业越来越少了。现在几乎找不到非常大的公司，能够继续保持这种轻资本，而且能够在回报上成正比。

他还重申，普通投资者投资指数基金比投资个股更好。他推荐标准普尔500指数基金。

今年，以比特币为主的加密货币价格都大幅上涨，比特币更是一度暴涨至6万美元以上，但巴菲特一向对比特币嗤之以鼻。

当被问及如何评价比特币时，巴菲特拒绝讨论这个话题，芒格则表示：“我憎恨比特币的成功，我不喜欢这种虚拟货币绑架我们现有的货币系统。比特币就好像一种凭空生出的金融产品，我不满意这一点，我认为这一点与我们的文明发展是相悖的。让其他人来评价这种虚拟货币吧。”

此外，对于今年市场盛行的SPAC投资以及大规模散户投资，巴菲特警告称，“SPAC是个杀手。据我所知，SPAC通常要在两年内花掉他们的钱。而且这种情况不会永远持续下去，但不会有人告诉你这种狂热什么时候会结束”。“当企业变成投机漩涡中的泡沫时，情况就很严重了”。

巴菲特还表示，像Robinhood这些平台正在助长股市的投机交易。他指出，在过去12-18个月内，Robinhood已经呈现出市场中“赌性”的那一面。

芒格对Robinhood发出了更为严厉的批评，并称这些平台依靠一种有争议的“订单流支付”作为他们的利润引擎，而不是佣金。

公司税率不算高

巴菲特表示，在复苏时期，我们看到了严重的通胀，工资却没有跟上。

巴菲特列举了房地产业务。他表示，钢铁和木材等原材料一直在涨价，供应链完全被扭曲。通胀比人们预期得高得多，未来会接着涨。

在谈及美国疫情时，巴菲特表示，我们花费了GDP的17%在医保上，很多国家不超过11%，但当疫情来袭时，我们的死亡人数占比高于很多国家，所以我们医保投入没有得到很好的效果。

对于拜登政府可能要加税的问题，巴菲特表示，总有一些公司试图通过宣扬加税成本将会转嫁给客户令人心生恐惧，但这是子虚乌有的事。他表示，在其职业生涯的初期，公司税率比现在高得多，超过50%。“这不是世界末日，我们可以适应税率”。

(责编：王震、吕骞)