人民网记者 毕磊

近年来，我国工业互联网发展态势良好，有力提升了产业融合创新水平，有力加快了制造业数字化转型步伐，有力推动了实体经济高质量发展。

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。

日前，工信部部长肖亚庆表示，“随着‘5G+工业互联网’的发展，将产生更多的实际应用场景，这些发展会呈现更多的好应用，为满足人民日益增长的美好生活需要，也为经济发展提供更多的载体、平台和融合的空间。”

数据显示，2020年，我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家。制造业的占比比重对世界制造业贡献的比重接近30%。

工业互联网一头连着传统工业，一头连着新技术，已成为推动制造业数字化转型的有力支撑。

中国工程院院士周济表示，全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，信息技术日新月异。5G与工业互联网的融合将加速数字中国、智慧社会建设，加速中国新型工业化进程，为中国经济发展注入新动能，为疫情阴霾笼罩下的世界经济创造新的发展机遇。“5G+工业互联网”是建设制造强国的关键支撑。智能制造其实就是数字化、网络化、智能化制造，需要强大的工业人工智能赋能，需要强大的工业大数据赋能，需要强大的“5G+工业互联网”赋能。“没有强大的5G和工业互联网，就没有真正的大数据，就没有新一代人工智能，就没有新一代智能制造。”他说。

据了解，目前国际领先工业互联网平台的连接设备数量已达到1000万台，多为大型设备。我国主要工业互联网平台的平均设备连接数正在迈向百万级，处于快速增长期。

在手机产线上，传统布线达到9万米网线。产线每半年随新手机机型的升级需要进行调整，每次调整需要停工两周。以每28秒一部手机计算，一天停工影响产值达1000多万。通过5G技术实现产线各类设备无线化柔性连接，每次调整时间从两周缩短为两天，对产线价值巨大。

华为技术有限公司常务董事、运营商BG总裁丁耘在接受采访时指出，新一轮数字化浪潮席卷而来，经济社会迈进“数智化”时代，以5G、云、AI为代表的信息技术在快速更迭，5G与工业互联网的融合将加速中国工业化进程。5G作为新基建技术，通过柔性采集、高速传输和及时计算等特性，与不同工业应用结合，帮助企业加快生产要素互联和生产数据获取，带来生产过程中及时发现问题和实时优化的可能，加速打造制造行业数智转型的数据底座。

丁耘说：“5G的发展需要全产业链的力量。2021年，华为将和运营商、产业链的共同携手合作，一起点亮1000座5G智慧工厂。”

中国信息通信研究院副总工程师石友康指出，工业互联网是第四次工业革命的重要基石，为实现数字化、网络化、智能化提供了现实途径。经过这几年的发展，我国工业互联网发展环境持续优化，基础设施加速推进，融合应用走向实践。“5G加速制造行业数字化转型过程中的一系列政策推动、企业实践、与应用场景，并为下一阶段5G智能制造进一步深化发展，提炼出产业界共性网络需求和融合发展路径。”

石友康表示，随着“5G+工业互联网”建网模式逐渐清晰、终端产品逐渐涌现、融合标准体系稳步推进，5G智能制造的广阔前景已经展现，未来任重路远，仍需多方携手持续推进。

据记者了解，2020年12月，《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》颁布，提出持续实施“5G+工业互联网”512工程，深化核心应用等方面的内容。截至目前，我国近30个省市明确对“5G+工业互联网”方向的政策支持。

随着5G落地不断带动各行各业数字化转型，“中国制造”正在高速转型为“中国智造”，5G、云、AI、工业互联网正在成为制造企业智能化升级的催化剂，推动企业迈向万物互联、万物智联、万物智控的智能制造新时代。

(责编：张文婷、章斐然)