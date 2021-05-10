夏悦超

原标题：“红五月”精彩纷呈，消费基金投资潜力有多大

在中国这样一个拥有庞大消费潜力的市场上，国内消费总额将不断创出新高。投资者选择与消费相关的主题基金，通过长期定投方式介入，未来收益有可能超出想象。

进入“红五月”，2021年全国消费促进月活动于近日启动，旨在进一步激发市场活力、释放消费潜力，巩固消费回升向好势头，服务构建新发展格局。活动将持续到5月31日。

刚刚过去的五一黄金周，国内旅游市场得到强势复苏。文化和旅游部数据中心测算，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，同比增长119.7%，按可比口径恢复至疫前同期的103.2%；实现国内旅游收入1132.3亿元，同比增长138.1%，按可比口径恢复至疫前同期的77.0%。

但从节后二级市场首日的表现来看，与上述火热行情形成对比，相关板块表现较为冷淡，旅游酒店板块收跌5.9%，民航机场板块收跌1.34%。有机构研报指出，消费尚未恢复到正常增长状态，修复弹性仍需继续观察。

经历春节之后的持续调整，消费主题基金何时能迎来投资良机？

节后首日表现受挫

“一票难求”“火车票秒光”“2.3亿人次游客”等话题在五一期间冲上了热搜……对于消费行业是否会迎来复苏，有机构认为随着假期出行需求持续释放，国内消费行业的复苏确定性较为明显。

开源证券则指出，消费尚未恢复到正常增长状态，或与疫后经济修复的“K”型分化等有关，修复弹性仍需继续观察。后疫情时代，中低收入人群、中小微企业等微观个体修复偏慢，居民可支配收入中位数增速明显低于平均增速，居民消费意愿明显低于疫情前。

节后首个交易日，二级市场走出了冰火两重天行情，消费市场的十足活力并没有提振交易面的表现。东方财富Choice数据显示，截至5月6日收盘，旅游酒店板块大跌5.9%，领跌两市；医疗行业收跌1.74%；民航机场收跌1.34%。盘中多只板块个股跌停。

事实上，今年的加长版“五一”假期在相关数据方面不及2019年同期。文化和旅游部数据中心测算，2021年“五一”假期，全国国内旅游出游2.3亿人次，实现国内旅游收入1132.3亿元。2019年“五一”假期（四天），全国国内旅游接待总人数1.95亿人次，实现旅游收入1176.7亿元。

对比来看，五天的黄金假期在旅游收入方面较2019年的四天假期减少了40余亿元。此前，曾有第三方测评机构CAPSE预测，2021年五一黄金周全国预计将接待旅客超3亿人次，国内旅游收入预计将超过2000亿元。

重点关注哪些细分领域

消费板块和相关主题基金一直都是众多投资者关注的方向。整个大消费领域，除了上述提及的旅游、交运板块外，还有白酒、医药等细分板块。东方财富Choice数据显示，截至4月30日，可统计的138只消费主题基金年内平均收益率为2.37%，首尾业绩分化较大，最高收益率超过20%，最低收益率接近-10%。

从北上资金的动向来看，外资今年对上述板块也会重点关注。据国盛证券统计，2021年4月12日至4月16日，北上资金持股市值增幅最高的为食品饮料板块，增幅超40亿元。

2021年全国消费促进月活动日前启动，主题为“加快促进消费回升和潜力释放，促进形成强大国内市场，畅通国内国际双循环”。商务部将与海南省人民政府共同举办首届中国国际消费品博览会，会同有关部门开展“双品网购节”“中华美食荟”“老字号嘉年华”等系列重点活动，各地也将因地制宜开展商旅文融合、线上线下结合的大型促消费活动1300多场，形成系统性、系列化、集成式消费促进新局面。上海“五五购物节”于5月1日正式启动，北京、广东、重庆、苏州等多地也将陆续启动促消费活动。

银河证券研究所统计各行业板块5月份涨跌幅数据显示，2011年至2020年，食品饮料和家用电器板块在5月上涨次数最多，为8次。其中，食品饮料板块在过去十年中有3次位居5月行业涨幅榜首。

随着5月消费旺季来临，壁虎资本基金经理陈雯在接受《国际金融报》记者采访时表示，各种消费概念比如旅游板块、航空运输、影院板块都有不错的投资机会。特别是随着各国疫苗接种持续推进，全球有望加快复苏，机场航空、交通运输都会迎来较好机会。尤其是航空需求，未来两年需求复苏的确定性高，对于当前估值较低的板块中个股来说，也是很好的机会。

消费增长潜力大

与消费相关的主题基金投资潜力有多大？

陈雯认为，未来中国一定是以消费的增长来拉动GDP的上升，而相关核心消费产业将会有稳定的发展。

安爵资产董事长刘岩向记者预测，五一假期之后，消费板块将在本地化、网络化趋势上持续加强。同时，刘岩还表示，在全球疫情再度严峻的形势下，旅游、航空、餐饮等行业还是有可能受到负面影响，而线上教育、互联网电商、婴童用品等细分领域有机会出现行情。

从中长期来看，刘岩认为，在中国这样一个拥有庞大消费潜力的市场上，消费行业的长期投资价值具有很强的确定性逻辑，而从中国主流消费人群日趋年轻化、低储蓄化、高频化来看，未来国内消费总额将不断创出新高。因此，投资者选择与消费相关的主题基金，通过长期定投方式介入，未来收益有可能超出想象。

私募排排网基金经理夏风光对记者表示，由于去年疫情的原因，今年上市公司一季度业绩同比都有显著好转。当然今年春节倡导就地过年，导致长途旅客大幅度减少，但二季度这一因素消失，市场对旅游行业的相关个股给予了高度的预期。相比较而言，和出境游相关的机场、航运等相对受压，国内游、酒店、餐饮复苏势头良好。

“旅游行业复苏以后有利于龙头企业的扩张，作为可选消费的代表，旅游是消费升级的主要体现，中期的前景仍然是向好的。当然也要注意预期过高后估值提升过快的风险，可以关注部分景点类的上市公司。”夏风光表示。

(责编：王震、吕骞)