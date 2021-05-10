吴林璞

原标题：5家换了一把手 多从集团内部委派

“信托公司控股股东之所以大多习惯任命内部人员担任高管，主要是基于内部发展和文化延续等方面较为顺畅的因素考虑。”

信托行业“一把手”变更再添一例！

中国长城资产旗下长城新盛信托有限责任公司(下称“长城信托”)在近日发布的2020年年度报告中透露，喻林不再担任公司总经理，王文兵将不再担任公司董事长。而其新一任董事长将由吴映江担任，任职资格待监管部门审批。目前，该公司总经理职务已由公司董事、副总经理顾涛代为履行。

据《国际金融报》记者不完全统计，在刚刚过去的4月份，已有5家信托公司“一把手”履新获监管核准，包括山东信托总经理方灏、雪松信托总裁李楠、光大信托董事长冯翔、中海信托董事长汤全荣、外贸信托董事长李强。

业内人士告诉《国际金融报》记者，行业高管频繁变更一方面与信托行业景气度在一定程度上有所下降有关；另一方面，也与部分信托公司未来在战略上可能会进行的调整有关。

高管变更忙

长城信托2020年年报显示，根据股东长城资产《关于调整推荐长城新盛信托有限责任公司董事长及高级管理人员的函》（中长资函〔2021〕6 号），因工作需要推荐吴映江担任长城信托董事、董事长，不再推荐王文兵担任长城信托董事、董事长；推荐喻林担任长城信托副高级专家，不再推荐其担任长城信托总经理。

目前，经长城信托二届六十七次（临时）董事会审议表决通过后，由其董事、副总经理顾涛代为履行总经理职务，该事项已向中国银保监会新疆监管局书面报告。

此外，长城信托表示，经公司第三十五次（临时）股东会和二届六十八次（临时）董事会审议表决通过后，吴映江拟任公司董事暨董事长的任职资格请示材料已上报中国银保监会新疆监管局，目前正在审批过程中。

从公开资料可查询关于吴映江的资料并不多。他此前也供职于长城资产体系之中，曾担任长城国兴金融租赁副总裁。

目前长城信托注册资本3亿元，在68家信托中排名倒数第一。截至2020年末，该公司信托资产规模仅103.84亿元。

据《国际金融报》记者不完全统计，在刚刚过去的4月份，已有5家信托公司“一把手”履新获监管核准，包括山东信托总经理方灏、雪松信托总裁李楠、光大信托董事长冯翔、中海信托董事长汤全荣、外贸信托董事长李强。

内部委任居多

从已发生的高管变动来看，信托公司新任董事长或总经理大多为所属集团内部委任，或已在行业内部深耕多年。

据业内人士透露，信托公司控股股东之所以大多习惯任命内部人员担任高管，主要是基于内部发展和文化延续等方面较为顺畅的因素考虑。

以新任山东信托总经理方灏为例，其是一位在信托业有逾20年从业经验的“老兵”。

自1997年7月至2007年6月，方灏曾在江西国际信托担任多个职位，包括投资银行部高级经理及风险管理处处长；2009年12月至2010年7月，他在国民信托任风险管理部总经理一职；2010年7月至2010年9月，作为股东方东亚银行的代表，方灏参与了方正东亚信托 (现名为“国通信托”)的重新登记等筹建工作。

2010年9月，方灏加入方正东亚信托，并于2011年5月至2018年3月担任首席风险官职位。2018年3月至2020年11月，方灏在长安国际信托担任常务副总裁，期间曾出任其代理公司总裁。

中海信托新任董事长汤全荣则是来自于中海信托控股股东中海油体系内的“自家人”。

相关信息显示，汤全荣历任国家审计署驻武汉特派员办事处科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，中国海洋石油总公司审计监察部一处处长，中海石油宁波大榭石化有限公司、中海石油舟山石化有限公司、中海石油化工进出口有限公司、中海信托股份有限公司、中海石油财务有限责任公司、中海石油投资控股有限公司、中海石油保险有限公司监事会主席等职。

外贸信托也同样偏爱“自己人”。新任董事长李强于2019年4月开始担任外贸信托董事一职，其曾任外贸信托总经理助理、中国中化股份办公厅主任。2020年起李强就担任中化集团金融事业部党委书记、总裁。

2019年10月，北京银保监局核准外贸信托增资至80亿元。增资完成后，中化资本的持股比例增至97.26%，对应地，中化集团财务公司持股则下降至2.74%。

转型进行时

面对行业高管变更较为频繁的情况，有不愿具名的信托从业人士对《国际金融报》记者透露，这一方面与信托行业景气度在一定程度上有所下降有关；另一方面，也与部分信托公司未来在战略上可能会进行的调整有关。

“去年以来，行业高管变更的情况就开始逐渐变得频繁。”该人士进一步指出，在转型仍需进一步探索以及现阶段展业受限的情况下，不少从业人士也不免迷茫。

那么，相比前些年的“突飞猛进”，目前信托公司的经营环境发生了哪些变化？

从2020年的情况看，在严监管环境下，通道类业务规模持续回落，融资类信托压缩接近1万亿元。同时，信托公司的业务结构也有了改善，主动管理能力有所提升。

中国信托业协会数据显示，在经营收入中，2020年第四季度末，信托业利润为583.18亿元，同比2019年四季度末的727.05亿元下降19.79%，减少143.87亿元。

分季度利润看，2020年4个季度利润分别为166.1亿元、174.92亿元、144.87亿元和97.29亿元。其中，第四季度利润为4个季度的“垫底”,主要原因是信托公司增加了应对可能风险的资产减值损失计提。

截至4月30日，从已完整披露年报的61家信托公司业绩数据上看，信托行业三大梯队分化明显，净利润超过20亿元的8家信托公司组成了行业的头部梯队。某种程度上，强者恒强的定律仍在延续。

从净利润这个指标上看，信托公司整体来看呈现明显的金字塔状排列。其中，净利润10亿至20亿元的信托公司17家，占比27.87%；净利润低于10亿元的信托公司36家占比最高，达到59.02%。

在2019年12月25日召开的2019年中国信托业年会上，银保监会党委委员、副主席黄洪亲自表态，目前是信托第七次行业整顿。

对于经历过多次整顿的信托业来说，如今又走到了一个历史性的关键点。“减速提质”是信托行业当前不得不面对的现实。长期来看，如何摆脱困境，真正走上可持续发展之路也是一个必须思考的问题。

(责编：王震、吕骞)