余继超

上海支持数字人民币支付的商家

余继超 摄

某银行数字人民币APP界面截图

线上线下、多区跨市联动，广泛开展，引领示范……上海数字人民币大规模试点的序幕已开启。上海近日印发《关于加快建设上海国际消费中心城市持续促进消费扩容提质的若干措施》，明确“开展数字人民币应用试点”。

《国际金融报》记者近期多地走访、多方采访获悉，上海将依托“五五购物节”进行大规模数字人民币试点工作，或将南京路步行街重磅打造成“数字人民币示范街”。目前，运营数字人民币钱包的银行、三方支付公司、有场景优势的平台企业正在紧锣密鼓地在上海各区及相关线上平台改造、铺设、开通支持数字人民币支付的终端和页面。南京路步行街上大型商业综合体大部分已支持数字人民币支付，其中百联集团旗下商业体已悉数支持数字人民币支付。

记者通过获得内测资格的市民，还尝鲜体验了一把用数字人民币购物。要用数字人民币购物，先要实名认证、绑定银行卡，然后把银行卡里的人民币转到数字人民币钱包中，在购买相应商品后，出示付款码或通过“NFC碰一碰”支付。

从实地探访和尝鲜体验看，用户端的消费体验和商家端的扣费流程与使用支付宝、微信支付并无明显区别，而且目前线上“扫码付”仍是主流，“双离线”支付仅有小部分机具及终端支持。

相关参与方的工作人员和业内专家对《国际金融报》记者表示，“因为数字人民币是法币，天然需要实现‘双离线’支付。但从商业的角度看，在线上支付广覆盖的当下，支持‘双离线’支付的机具和终端造价高昂，并非所有用户和商户都能负担，未来‘双离线’和在线支付将并存，在线支付仍将是主流。”

1 上海多地试点数字人民币

“数字人民币试点测试的参与人数、笔数、兑换金额总体较小，使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费等多个领域。”

5月1日，沪苏联动“五五购物节”正式开启。作为国内首个异地联动模式的数字人民币试点测试，本次测试以开通数字人民币受理的商家与银行合作推出抽红包、银行优惠满减、平台优惠满减等活动的形式开展。

为进一步推广数字人民币的使用，上海普陀区结合“五五购物节”在4月30日启动了第二批数字人民币消费场景试点应用。普陀区环球港商城、梅川路步行街和百联中环购物广场中的部分商铺已完成数字人民币收款机具的改造并放置了数字人民币受理标识。

4月28日晚，上海宝山区委书记陈杰花了55元，消费了宝山数字人民币的第一单——一款宝山对口帮扶地区云南维西的农产品羊肚菌。为大力推动数字人民币试点工作，宝山区积极引导区内农业银行、建设银行等六大行聚焦大型商圈、百货零售、食品医药、对口帮扶、智慧菜场等场景，推广数字人民币运用，开通“绿色通道”，加快数字货币钱包白名单审核通过速度，打造“智能+”消费生态体系，力争通过数字人民币这一新型支付渠道，进一步激活个人消费潜力，提升宝山区内重点商圈和行业的消费能级，实现商圈、商街、商户数字化转型。

据悉，去年底，上海商贸行业已列入数字人民币试点应用场景。上海市商务委主任顾军在4月20日举行的上海市政府新闻发布会上表示，上海将聚焦深化消费领域数字化转型，其中就包括开展数字人民币应用试点。上海市商务委副主任刘敏在上述新闻发布会上介绍，目前上海市重点商圈、商街、企业和平台各项测试工作正在有序推进，支付受理环境不断优化。

事实上，上海部分区早前就开展了数字人民币应用试点。上海市普陀区万里街道的中环花苑小区4月17日就开始数字人民币应用试点，利用数字人民币，小区居民们可以支付物业费、停车费，能在小区快递驿站支付寄件费用，还可以在周边商铺买菜。

3月7日，数字人民币首次用于上海商场的大型营销活动中。上海黄浦区新世界城和新世界大丸百货两家商场在“女神节”期间开通了数字人民币付款的渠道。消费者打开手机上的“数字人民币”App，通过付款二维码，扫一扫便可完成支付。

2月27日，工、农、中、建、交和邮储这六家大型银行的上海分行已在上海选择特定场景展开内测。此前位于上海长宁区的同仁医院食堂率先支持使用数字人民币，这是较早被曝光的银行内测场景。

中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌4月12日透露，2019年底数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景启动试点测试，到2020年10月增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。数字人民币试点范围有序扩大，应用场景逐步丰富。数字人民币试点测试的参与人数、笔数、兑换金额总体较小，使用场景覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费等多个领域。“目前数字人民币总体处于试点测试阶段，正式推出还没有时间表”。

2 实探“数字人民币示范街”

“上海正式宣布试点可能会有个大动作，目前我们就在协助搭建数字人民币示范街，主要是引导商户，进行线下POS机的铺设和改造。”

在多地试点的背景下，上海数字人民币试点或许还“有个大动作”。《国际金融报》记者近日多地走访、多方采访获悉，上海或将南京路步行街重磅打造成“第一条数字人民币示范街”。

参与的相关方工作人员告诉《国际金融报》记者，“上海正式宣布试点可能会有个大动作，目前我们就在协助搭建数字人民币示范街，主要是引导商户，进行线下POS机的铺设和改造。”

4月28日傍晚，《国际金融报》记者实地走访了上海南京路步行街的大部分商场。第一站来到泰康食品店，记者在收银台看到了数字人民币受理标识。泰康食品店铺工作人员也对《国际金融报》记者表示，“接的是建行的，支持数字人民币支付。”

随后，记者走访了百联集团旗下上海市第一食品商店、上海时装商店、永安百货、上海市第一医药商店以及宝大祥青少年儿童购物中心、沈大成南京步行街店、张小泉南京路步行街店和M&M巧克力豆旗舰店、华为授权体验店和部分沿街小商铺。

其中，百联集团旗下上海市第一食品商店、上海时装商店、永安百货、上海市第一医药商店都支持使用数字人民币，只不过接入的银行各不相同。宝大祥青少年儿童购物中心、沈大成、张小泉、茂昌眼镜店等多家南京路步行街店铺都已经支持数字人民币支付。不过，M&M巧克力豆旗舰店、华为授权体验店等店铺及部分沿街小商铺暂不支持使用数字人民币。

第一食品商店店员对《国际金融报》记者表示，南京路步行街第一食品商店中的柜台都支持数字人民币支付，“我们接的是农行的，只要有（数字人民币）就可以用，你扫也可以，你给他（销售员）扫也可以，手机有NFC功能靠一靠柜台的机具也可以实现用数字人民币支付”。

3 “尝鲜”数字人民币消费

“从消费体验看，不论是线上支付还是线下骑行场景的消费，用数字人民币支付和用支付宝、微信支付中的人民币支付并无差别。”

“用数字人民币很方便，从下载钱包到输入姓名、身份证号、进行人脸识别的实名认证再到绑定名下银行卡，前后几分钟时间，绑好卡就可以把银行卡里的钱转到数字人民币钱包，出示二维码就可以消费了。”张女士向《国际金融报》记者讲述了她的使用体验。

余先生告诉记者，“我是网商银行数字人民币试点的内测用户，通过支付宝就能打开数字人民币钱包，绑卡充值后就能在线上的盒马、饿了么消费，线下的哈罗单车、部分自动贩卖机也能使用”。

在余先生的授意下，记者还尝鲜体验了用数字人民币进行线上和线下消费。记者通过余先生的支付宝解锁了一辆哈罗单车，骑行半个小时后关锁，选择数字人民币（网商银行）钱包支付车费就完成了一次使用数字人民币的线下消费。

随后，记者通过余先生支付宝App在“饿了么”平台点了几份水果，在支付时同样选择数字人民币（网商银行）钱包，钱包里的数字人民币就能完成线上支付，划转给商家。从消费体验看，不论是线上支付还是线下骑行场景的消费，用数字人民币支付和用支付宝、微信支付中的人民币支付并无差别。

作为民营银行的网商银行参与数字人民币的试点也是上海数字人民币试点的一大亮点。《国际金融报》记者此前获悉，2017年末，中国人民银行开始组织部分商业机构共同开展数字人民币体系的研发，蚂蚁集团是其中之一。而蚂蚁集团发起成立的网商银行是央行指定的数字人民币的运营机构之一。网商银行将在上海第二届“五五购物节”期间开展数字人民币试点，试点用户可通过支付宝使用数字人民币钱包进行线下、线上消费。

依据网商银行对数字人民币的介绍，数字人民币等同现金、可匿名使用。匿名使用支持转账和消费，余额上限1万元，单笔转账消费限额2000元，日累计转账消费限额5000元，年累计转账消费限额5万元。而实名使用支持转入、转出及转账和消费，余额上限50万元，单笔转账消费限额5万元，日累计转账消费限额10万元，年累计转账消费不限额。

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“线上支付”仍是未来主流

“在现实中，全部离线状态的场景不太多，因为网络发展太快了，二维码支付覆盖了几乎所有场景，目前来说二维码还是主流支付方式。”

除了民营银行参与试点这一亮点，记者了解到，为了助力此次“五五购物节”，银联商务通过自身技术创新手段，建立数字人民币营销受理平台，将原来不同终端受理不同银行的数字人民币营销活动的模式，升级为在一台银联商务终端上就能同时受理各大银行的数字人民币营销活动，并实现对应入账，提升了商户数字化经营水平。该平台目前已经率先在上海新世界城正式上线应用。

业内专家陈晖（化名）对《国际金融报》记者表示，银联商务深耕支付行业多年，通过一台终端支持多家银行数币活动，可以减少商家对接成本，其背后逻辑和当年打通各银行卡的交易类似，银联商务通过规则判断出用户用的是哪家银行的数字人民币钱包，然后把相关信息报送给相关银行。

实际上，数字人民币自试点以来，其“匿名可控”“双离线”等功能就一直备受瞩目。此前，有权威研究人士告诉《国际金融报》记者，上海同仁医院试点的可视卡硬钱包，已实现了“双离线”支付。在2020年12月开展的数字人民币苏州试点已经开始操作“双离线”支付。

然而，中国人民银行暂未公布双离线支付的细节。万向区块链首席经济学家邹传伟对《国际金融报》记者分析了他理解的数字人民币“双离线”支付逻辑：“付款钱包在断网时构造交易报文并签名，通过近场通信发给收款钱包，收款钱包在后续联网时提交给中国人民银行的数字人民币系统入账”。

不过，权威研究人士则指出，“付款钱包通过近场通信发给收款钱包，其实这笔交易已经完成。不存在后续的‘入账’环节”。至于数字人民币“双离线”支付具体的运行逻辑，该研究人士表示，“太（透露）技术细节了，现在不方便（回复）”。

在陈晖看来，可视卡背后的技术、整个产业还没有成熟，要实现“双离线”，对于终端要求就不一样了，要安全芯片、存储芯片，终端硬件成本就上去了，“交易卡（可视卡）现在成本非常高，商户承受不住，用户也承受不住”，目前仅小部分终端支持“双离线”支付。

在4月30日的走访中，记者碰巧遇见银联商务的工作人员在上海浦东新区比斯特购物村对卖场内门店的POS机进行改造，以支持使用数字人民币支付。在给商家的材料中也明确表示，“没有网络也可使用”。不过，现场工作人员对记者坦言，“没有网络可使用仅部分机具支持”。

“‘双离线’支付和‘匿名可控’一方面是数币作为法币的自然属性，另一方面也是为了覆盖更多人群，让支付更便利。在现实中，全部离线状态的场景不太多，因为网络发展太快了，二维码支付覆盖了几乎所有场景，目前来说二维码还是主流支付方式。”陈晖称。

(责编：王震、吕骞)