张 雪

原标题：旅游市场复苏也有“甜蜜烦恼”

文化和旅游部数据显示，今年“五一”假期，国内旅游出游人次达2.3亿，实现国内旅游收入1132.3亿元。全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故，未发生疫情通过文化和旅游系统传播事件，假期游客满意度处于“满意”水平。

在5天时间里，超过2亿人次的出游，对交通、文旅、卫生、市场监管等方方面面的管理和服务水平，以及对各地的综合治理能力都是考验。可以看到，为应对出游高峰，增加游客的便利性、舒适性，相关部门已经积累了一些制度化措施，疫情也在一定程度上倒逼着景区服务方式创新。“五一”假期，一些景区提前行动，增设新停车场、扩大入园缓冲区域、增加休息椅等服务设施，这些务实举措都值得点赞。

整体成绩令人欣喜，假期“爆发式”出游过程中产生的个别“甜蜜烦恼”也不能忽略。这对旅游业今后的可持续健康发展提出更高要求，旅游业自身需要不断改进提高，相关部门也需要不断优化管理和服务，设身处地为游客着想。毕竟，旅游有淡、旺季之分，但游客对旅游体验的期待没有淡、旺季之分。

(责编：罗知之、吕骞)