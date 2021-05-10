班娟娟

原标题：机构预测4月CPI 同比微升至1%左右

国家统计局即将公布4月CPI数据。多家机构预测，尽管猪肉蔬菜价格持续走低，但由于非食品项小幅回升，叠加翘尾因素支撑，4月CPI同比将微升，上涨幅度1%左右。

“进入4月，食品价格在猪肉和蔬果价格的带动下继续回落，新涨价因素的正向拉动力将进一步减弱，但是翘尾作用将由负转正，继续主导CPI当月同比的变动，4月CPI当月同比有望回升至1.0%。”渤海证券研究所证券分析师周喜表示。

“预计4月CPI由0.4%回升至1.1%左右。”中国民生银行宏观研究团队认为，4月以来，受疫情管控向好、天气转暖等方面影响，商品供给继续回暖，社会需求持续回升。食品价格方面，4月以来猪肉价格接续了2月中下旬以来持续回落的走势，对食品影响次高的鲜菜价格，亦延续了春节后的下行趋势。

非食品价格方面，受上游成本上涨、清明假期等因素影响，各大类商品与服务总体回暖。衣着价格迎来旺季，预计环比回升；服务类价格在服务消费需求改善和清明假期因素影响下有所回暖。能源与居住类价格在上游价格推升影响下继续上涨，酒店住宿、旅行餐饮等价格受假期因素推动环比上升。

“总体看，预计4月食品价格走低将一定程度对冲非食品项小幅回升，预计4月CPI环比小幅回落。”中国民生银行宏观研究团队指出。

浙商证券首席经济学家李超预计，4月CPI环比微降0.1%，同比增长1.1%，翘尾因素支撑CPI同比回升。他指出，猪肉蔬菜价格持续走低。一季度末，全国能繁母猪存栏4318万头，已恢复到2017年年末的96.6%，生猪存栏也恢复到2017年年末的94.2%。猪肉消费步入淡季，供给形势持续改善，猪肉价格已经连续12周下降，4月农业口径猪肉均价跌破40元/斤，对食品项构成较大拖累。非食品项方面，他认为，清明假期对旅游及线下消费有促进作用。

国泰君安宏观团队认为，4月CPI同比将回升至0.9%附近，食品项环比多数回落，拖累反弹幅度，非食品项小幅回升。基于互联网在线大数据的居民消费价格指数（iCPI）旬度数据显示，4月以来医疗和衣着分项持续偏强，其他用品和服务略降，其余分项中上旬方向不一致，预计非食品项环比整体小幅回升，同比继续回升。

(责编：罗知之、吕骞)