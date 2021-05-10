人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

压降至19.74万亿 我国信托业规模持续“瘦身”

钟源
2021年05月10日09:40 | 来源：经济参考报
小字号
原标题：压降至19.74万亿 我国信托业规模持续“瘦身”

中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）最新数据显示，继1月首次重回20万亿元以内后，截至2021年3月末，全行业信托产品存量规模已进一步压降至19.74万亿元，连续三个月维持在20万亿元以内的水平。

此外，中国信登信托登记系统数据显示，4月份共办理完成初始登记产品3037笔，环比下降21.20%；涉及初始募集金额6280.3亿元，环比上升5.19%。中国信登表示，新增信托产品单笔规模触底反弹，环比上升逾三成，主要是受国内经济环境预期改善影响，资产证券化市场恢复活跃，提升了新增信托产品平均规模。

具体来看，4月份行业主动管理意识不断增强。按管理方式划分，主动管理类信托产品涉及规模为2922.45亿元，环比增长11.29%。另外，行业“两压一降”工作成果持续显现。按产品功能划分，融资类及事务管理类信托产品当月涉及的规模占比合计值较近12月均值降低了7.45个百分点，自去年底以来已实现四连降。

值得一提的是，资产证券化、资产支持票据等特色业务发展较快。4月新增资产证券化信托产品涉及规模环比上升近四成，新增资产支持票据信托产品涉及规模环比上升七成以上，表明信托公司顺应监管导向，加大业务结构调整力度，业务转型进程有所加快。

和前些年的“突飞猛进”不同，目前信托公司的经营环境发生了较为明显的变化。从2020年的情况看，在严监管环境下，通道类业务规模持续回落，融资类信托压缩接近1万亿元。不过，与此同时，信托公司的业务结构也有了改善，主动管理能力有所提升。以中信信托为例，截至2020年末，其信托资产余额为12246.6亿元，相比2019年末减少3495亿元，同比下降22.2%。报告期内，中信信托新增主动管理型信托项目118个，合计规模为2028.8亿元。另外，平安信托2020年主动压降通道性业务规模505亿元，压降融资类业务规模317亿元，压降房地产业务规模315亿元。

“未来信托公司需要在业务结构、盈利模式及内部支撑体系等方面进行调整和升级，重新审视自身的资源禀赋，差异化发展。比如，加强组织架构、投研体系和专业人才团队的建设，不断优化和完善市场化薪酬机制和竞争机制。”用益信托研究员帅国让表示。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：工业互联网成5G“主战场” 中国制造迎新机
　　近年来，我国工业互联网发展态势良好，有力提升了产业融合创新水平，有力加快了制造业数字化转型步伐，有力推动了实体经济高质量发展。 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。…
7个迁入点输出19头 农业农村部组织实施长江江豚迁地保护行动
　　人民网北京5月10日电（记者李栋）9日，农业农村部副部长于康震在珠海举办的长江江豚保护暨科普宣传主题活动上表示，为了切实保护长江江豚，今年农业农村部组织实施了最大规模的迁地保护行动，共从天鹅洲故道向何王庙故道等7个迁入点输出长江江豚19头。 据了解，长江江豚是水生生物保护的旗舰物种，种群极度濒危，仅约1000余头。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部