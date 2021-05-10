钟源

原标题：压降至19.74万亿 我国信托业规模持续“瘦身”

中国信托登记有限责任公司（以下简称“中国信登”）最新数据显示，继1月首次重回20万亿元以内后，截至2021年3月末，全行业信托产品存量规模已进一步压降至19.74万亿元，连续三个月维持在20万亿元以内的水平。

此外，中国信登信托登记系统数据显示，4月份共办理完成初始登记产品3037笔，环比下降21.20%；涉及初始募集金额6280.3亿元，环比上升5.19%。中国信登表示，新增信托产品单笔规模触底反弹，环比上升逾三成，主要是受国内经济环境预期改善影响，资产证券化市场恢复活跃，提升了新增信托产品平均规模。

具体来看，4月份行业主动管理意识不断增强。按管理方式划分，主动管理类信托产品涉及规模为2922.45亿元，环比增长11.29%。另外，行业“两压一降”工作成果持续显现。按产品功能划分，融资类及事务管理类信托产品当月涉及的规模占比合计值较近12月均值降低了7.45个百分点，自去年底以来已实现四连降。

值得一提的是，资产证券化、资产支持票据等特色业务发展较快。4月新增资产证券化信托产品涉及规模环比上升近四成，新增资产支持票据信托产品涉及规模环比上升七成以上，表明信托公司顺应监管导向，加大业务结构调整力度，业务转型进程有所加快。

和前些年的“突飞猛进”不同，目前信托公司的经营环境发生了较为明显的变化。从2020年的情况看，在严监管环境下，通道类业务规模持续回落，融资类信托压缩接近1万亿元。不过，与此同时，信托公司的业务结构也有了改善，主动管理能力有所提升。以中信信托为例，截至2020年末，其信托资产余额为12246.6亿元，相比2019年末减少3495亿元，同比下降22.2%。报告期内，中信信托新增主动管理型信托项目118个，合计规模为2028.8亿元。另外，平安信托2020年主动压降通道性业务规模505亿元，压降融资类业务规模317亿元，压降房地产业务规模315亿元。

“未来信托公司需要在业务结构、盈利模式及内部支撑体系等方面进行调整和升级，重新审视自身的资源禀赋，差异化发展。比如，加强组织架构、投研体系和专业人才团队的建设，不断优化和完善市场化薪酬机制和竞争机制。”用益信托研究员帅国让表示。

(责编：罗知之、吕骞)