张小洁 韦夏怡

原标题：新消费投融资热度攀升 国货龙头快速崛起

在首届中国国际消费品博览会上，一批国内知名品牌云集，各省区市组织857家企业参展，带来了超过1260个品牌。

当前，随着新锐品牌崛起、国产老牌复兴，国潮新消费正在为中国消费市场注入新的活力，也吸引着投资者的目光。一级市场上，资本持续加码新消费，一批新国货品牌成为风投机构竞逐焦点；二级市场上，纺织服装、美妆个护等多个细分领域“国产替代”投资机会受到关注，高成长的国货龙头被普遍看好。

资本竞逐新消费赛道

新消费无疑是当前资本宠爱的热门赛道之一，近两年该领域投融资热度持续攀升，完美日记、泡泡玛特、元气森林等一大批新国货品牌迅速崛起。

亿邦动力研究院近日发布的《2021中国新消费品牌发展洞察报告》显示，2020年新消费品牌约有200起融资事件，食品和美妆两大赛道备受资本青睐。2020年融资过亿的新消费品牌超过30家，流水过亿的新消费品牌超200家。

进入2021年，新国货品牌与资本的“故事”仍在继续。4月19日，认养一头牛宣布完成A轮融资，由德弘资本和KKR联合领投，海邦沣华、广和投资跟投；4月15日，瑞幸咖啡宣布与公司股东大钲资本和愉悦资本达成总额为2.5亿美元的新一轮融资协议；3月25日，简爱酸奶宣布完成总计8亿元人民币B轮融资……据亿邦动力不完全统计，截至4月底，年内约有104个品牌获得融资，A轮、A+轮次融资事件占比超过30%，B轮、C轮融资案例约占17%。其中，食品饮料行业有60起融资，亿元以上的融资事件有17起。

“新消费领域，我们还比较关注新能源汽车消费需求以及涉及人工替代类产品的公司，比如扫地机器人产品，现阶段这类产品增长率比较快，长期看也还有空间。此外，主打健康的消费品公司也是近期调研的关注点。”沪上一位投资人对《经济参考报》记者表示。

资本追捧新消费品牌的背后，是中国制造业升级、国货龙头快速崛起、新消费浪潮格局逐渐形成的现实境况。阿里研究院《2020中国消费品牌发展报告》显示，78.2%的消费者表示经常购买国货，42.8%的消费者认为国货具有深厚的文化底蕴，27.7%的消费者认为国货是优质的代表。另据艾瑞咨询统计，2020年在同等商品下，消费者倾向于购买国货的比例高达84.2%。

机构看好高成长龙头

从财报数据看，不少美妆个护国货品牌一季度业绩表现抢眼。上海家化一季度实现营业收入21.15亿元，同比增长27.04%；实现归母净利润1.69亿元，同比增长41.92%；扣非后归母净利润1.99亿元，同比增长53.05%。机构指出，相比2019年，按照新收入准则口径，上海家化今年一季度营收也实现两位数增长，扣非净利润实现近24%增长。贝泰妮一季度实现营业收入5.07亿元，同比增长59.32%；实现归母净利润7859.36万元，同比增长45.83%。华熙生物一季度实现营收7.77亿元，同比增长111.12%；实现归母净利润1.52亿元，同比增长41.05%。

纺织服装行业多个国货品牌也展现出超预期增长。浙商证券研究指出，今年一季度，安踏品牌流水相对去年同期增长40%至45%，相比2019年一季度也有低双位数增长；李宁2021年一季度流水同比增长80%至90%，相较于2019年一季度流水增长50%至60%；太平鸟自2020年二季度以来连续五个季度保持高速增长趋势；特步国际2021年一季度特步主品牌流水同比增长约55%。

多家机构近期发布研报，看好服装纺织、美妆个护等细分市场的国货龙头企业。浙商证券纺服新消费马莉团队指出，虽然海外品牌仍旧占据领先位置，但是安踏、李宁、波司登、太平鸟为首的国内龙头品牌已经在近五年实现了明显的市占率提升。全面看好国产龙头品牌承接海外品牌流量，迎来高速增长。美妆个护方面，中信建投证券社服商贸首席分析师史琨认为，目前我国皮肤学级护肤品行业集中度远高于护肤品整体，本土品牌深度研判市场，产品更加对标国内消费者需求，在与国际大牌的竞争中表现突出，成为化妆品中国货弯道超车表现最佳的细分赛道之一。

红塔证券研究所所长李奇霖此前表示，在技术积累、多样化需求、电商发展和物流下沉等多重因素的共同作用下，未来会有越来越多的高性价比国货崛起，推动所在领域加快进口替代，甚至向全球市场突围。但他也指出，要想让国货真正崛起，还是需要加快核心零部件和关键技术的进口替代，力争实现全产业链自主可控。

部分新消费品牌融资情况

数据来源：天眼查、网络公开信息，亿邦动力研究院整理

品牌成立时间赛道融资情况4INLOOK2008年隐形眼镜2018年A轮、2020年A+轮近2亿元人民币；2021年B轮1亿元人民币泡泡玛特2010年潮玩2011至2020年共8轮融资，已披露数额中最高一笔超1亿美元；2020年底IPO德尔玛电器2011年智能家居2018至2019年A轮、A+轮共8.3亿元人民币，2020年两轮，最新B轮3.8亿元人民币小仙炖2014年燕窝2015年天使轮150万元人民币；2016至2020年完成Pre-A到B轮；2021年C轮三顿半2015年咖啡2019年共3轮融资，Pre-A与A+均千万级人民币；2020年B轮融资过亿人民币BANANIN蕉内2015年内衣2016年天使轮融资1000万元人民币；2020年A轮融资数亿人民币认养一头牛2016年奶制品2021年4月完成A轮融资，由KKR、德弘资本（DCP）联合领投元气森林2016年饮料2017至2020年共5轮融资；2021年3月最新战略融资完美日记2017年美妆2016至2019年共3轮融资；2020年两轮融资1亿元美元和1.4亿美元，11月IPO钟薛高2018年冰淇淋2018年7月天使轮，8月A轮；2020年战略融资

(责编：罗知之、吕骞)