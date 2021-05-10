韦夏怡

原标题：“影视借壳第一股”黯然退场 影视股难掩亏损窘况

5月7日，“影视借壳第一股”长城影视股份有限公司（长城退）在深交所摘牌。资本极速扩张下的影视行业近年来陷入持续亏损境地，尽管进入2021年行业有所回暖，但影视行业的盈利能力仍面临考验。

借壳江苏宏宝登陆A股市场的长城影视，曾是首家在主板上市的影视公司。公司股价一度连续拉出12个涨停，上市后两个月股价曾暴涨四倍。风光不再的长城退此前公告，2021年3月22日进入退市整理期，截至5月6日满30个交易日，退市整理期结束。公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。截至5月6日收盘，公司市值仅为1.63亿元，相较于曾经超160亿元的市值缩水99%。

在宣布被摘牌的同一天，长城退发布了2020年财报，报告期内公司营收1.61亿元，同比减少67.30%，归属于上市公司股东的净利润为亏损2.50亿元，2019年同期亏损9.45亿元。截至2020年末，归属于上市公司股东净资产为-10.22亿元。

受到疫情等一系列因素影响，各大影视公司普遍处在亏损状态。已经披星戴帽的当代东方仍在ST危机中奋力自救。年报显示，*ST当代2020年归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，盈利约2469万元，2019年同期净亏损约6.12亿元，同比上升104.03%；营业收入约为2.08亿元，同比下降57.94%。

ST北文则风波不断，从公司高层内斗、财报造假、涉嫌信披违法被立案调查，到郑爽事件持续发酵，即便《你好，李焕英》大获成功也于事无补。年报显示，ST北文2020年全年实现营业收入4.26亿元，同比降低50.22%，归属于上市公司股东的净利润为亏损7.67亿元，2019年则为亏损23.06亿元。年报发布同时，部分董事表示无法保证公司2020年年度报告和2021年第一季度报告内容的真实、准确和完整，这与近一年来公司所涉案件对年报的影响有关。

纳入统计的A股19家影视类上市公司中，2020年仅华策影视、光线传媒、华录百纳、*ST鼎龙四家盈利。苦苦挣扎的还有华谊兄弟、欢瑞世纪等公司。2018年的风波后，华谊兄弟一度陷入退市危机。2020年，华谊兄弟净利润依旧处在亏损状态，并且已经连亏三年。年报显示，2020年公司归属于上市公司股东的净利润为-10.48亿元，扣非净利润为-10.18亿元；已经连续两年亏损的欢瑞世纪，2020年归属于上市公司股东的净利润亏损约7.85亿元，2019年归属于上市公司股东的净利润亏损约5.51亿元，累计亏损超13亿元；连续三年亏损的唐德影视，今年一季度继续亏损6374.31万元，报告期内营业收入同比下滑83.10%。

进入2021年，影视公司业绩出现一定好转。今年一季度，多家公司营业收入同比增长明显，如横店影视、慈文传媒、金逸影视等营收都出现较大增幅。中金公司指出，头部公司在资金、品牌和经营优势下复工复产准备更为充分，恢复进程或相对较快。

(责编：罗知之、吕骞)