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千亿基金公司达37家 20位基金经理管理超万亿资产

公募基金行业“马太效应”持续加剧

罗逸姝
2021年05月10日09:41 | 来源：经济参考报
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原标题：公募基金行业“马太效应”持续加剧

同花顺数据显示，截至5月8日，公募基金总数达7846只，资产净值规模超过21.96万亿元。市场规模快速增长的背景下，公募基金“马太效应”也进一步加剧。机构研究显示，申购资金向头部产品集中，头部基金经理、基金公司在管规模持续提升，正在成为当前公募市场的突出特点。

权益基金“千亿俱乐部”进一步扩容。同花顺数据显示，截至目前，基金公司非货币型资产管理规模超过千亿的已经达到37家，创历史纪录。易方达基金以9548.68亿元的非货币型资产管理规模居于第一；广发基金、汇添富基金位列其后，非货币型资产管理规模分别为5940.14亿元、5808.71亿元。但同时，还有40家基金公司总资产管理规模不足百亿元，11家甚至不足10亿元。

值得注意的是，部分基金公司的权益基金管理规模，今年以来实现较大提升。与年初数据相比，易方达基金非货币型资产净值大增近1500亿元，汇添富基金、广发基金和华夏基金非货规模均超过5000亿元。不过，并非所有基金公司都在增长，华润元大基金、中海基金、中航基金、国金基金、九泰基金等多家基金公司今年以来非货币型资产净值跌至百亿以下，与头部基金相比形成了巨大反差。业内人士表示，与头部公司相比，小型基金公司面临着包括销售渠道、投研能力在内的一系列发展困局，弯道超车的难度越来越大。

与此同时，明星基金经理在管规模也进一步扩大。日前披露完毕的基金一季报显示，景顺长城基金经理刘彦春在任基金总规模达到1015.80亿元，成为继易方达基金经理张坤之后，第二位管理规模超过千亿的主动权益类基金经理。《经济参考报》记者根据同花顺数据统计，在管规模排名前20位的主动权益类基金经理，其合计管理规模已经突破万亿。与此同时，808位基金经理的在管规模却不足10亿元。

中信证券研报同样显示，头部基金经理、基金公司的主动在管规模和占比正在持续提升：去年四季度，主动权益类资产排名前20%的基金经理的资产管理规模占整体的比重已经达到78.5%，较上一季度提高了0.4个百分点；前30大主动权益类基金经理资产管理规模合计达到1.44万亿元人民币，环比上一季度提高了4.5%，占整体的比例也从去年四季度的29.6%提升至今年一季度的30.4%。今年一季度，主动权益类资产排名前20%的基金公司的资产管理规模占整体的比例已经达到81.2%，较上一季度提高了0.2个百分点。

尽管今年一季度基金公司重仓股出现大幅震荡，申购资金却依然向头部产品集中。中信证券联席首席策略师裘翔表示，基金一季报申赎数据体现出基金行业的“马太效应”继续强化。一季度机构重仓股的下跌并没有引发基民逃离头部产品，相反过去一个季度的申赎数据表明头部产品继续获得资金的净申购。其研报指出，尽管2021年一季度期间头部产品净值下滑显著，但是头部产品整体净申购规模仍大于尾部产品。

非货基资产净值排名前列部分基金公司

数据来源：同花顺 （截至5月8日）

基金公司非货币型基金数量份额合计(亿份)资产净值合计(亿元)易方达基金2266,344.129,548.68广发基金2414,482.415,940.14汇添富基金1774,320.155,808.71华夏基金2234,068.165,689.29南方基金2383,990.395,036.69富国基金1993,565.164,919.77

(责编：罗知之、吕骞)

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