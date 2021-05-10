本报记者 葛孟超

数据来源：人民银行、中国银联

——编 者 “十四五”规划纲要提出“迎接数字时代，激活数据要素潜能”。在经济运行过程中，生产、交换、分配、消费等环节都产生了大量数据，这些数据累积沉淀下来，形成了一座座数据“宝藏”。目前，许多部门和行业都在建设大数据中心。如何获得、整理、开发、利用数据？从这些数据中，能看出当前中国经济运行的哪些新亮点、新趋势？怎样深入挖掘这些数据的价值，将其作为生产要素进一步参与生产，助力经济高质量发展？本版带您走进一些部门和行业的大数据中心，一探究竟。

早晨通过地铁闸机时，打开手机APP，轻轻一刷顺利进站；傍晚在商场购物付款时，只需刷卡、刷码或刷脸……便捷的支付体验，离不开机构后台对交易数据的处理。这些数据是如何汇集的？从中能看出什么样的消费趋势？未来应如何进一步挖掘利用数据？带着这些问题，记者日前走进了位于上海的中国银联。

做“信息收发员”，提高消费支付效率

数据显示，截至2020年末，全国银行卡在用发卡数量为89.54亿张；2020年，全国共发生银行卡交易3454.26亿笔，其中消费业务1776.05亿笔。为了“解码”银联网络交易数据，我们来到了中国银联。

一迈入中国银联信息总中心的总控大厅，记者就被前方大屏幕上跳动的数字所吸引。“信息总中心是银联的‘大脑’，每天为金融机构、合作方提供从运营服务、业务支持到入网测试、应用支持等各类服务，保障用户交易的实时畅通。这块大屏幕上呈现出的数据能反映出当前银联网络交易的相关情况。”中国银联信息总中心数据分析师陈旭欣说。

数字在跳动！就在陈旭欣说话的工夫，大屏幕上的交易总金额、交易总笔数和每秒交易笔数三项数据就刷新了好多次。“每时每刻都在变。前两项数据是截至咱们交流的这个时点，当日银联网络交易的总金额和总笔数。最后一项数据是当前实时发生的银行卡交易笔数。你看，现在1秒内大约有5000笔银行卡交易正在进行。”陈旭欣说，数据变化有一定规律可循。比如，半夜转账、消费的人少了，很多数值会走低；节假日消费火爆，数值就会升高。

大屏幕上有一张中国地图，图上各省份的颜色深浅不一。“这呈现了各省份当日银联网络交易的总金额。”陈旭欣说，相关省份的颜色越深，说明其交易总金额越高，反之则越低。“从当前地图的颜色来看，上海、广东和北京等地的交易总金额处于全国前列。”

消费数据是如何“汇集”的？

“银联网络通过转接功能，来实现银行卡跨行跨地区联网通用。”陈旭欣举例说，消费者在商场使用工商银行信用卡刷卡购买一件商品，这笔交易的信息会首先传送到银联网络转接系统，系统识别信息后，会向工商银行下达扣款指令，接到工商银行扣款成功的通知后，系统再将这一信息传回商场。完成这样一笔交易，时间是毫秒级的，速度之快让消费者几乎感受不到。

“屏幕上那个‘100%’的数字，就是银联网络转接系统的成功率。”陈旭欣说，平时人们刷卡购物、进站乘车的流畅体验，与这个系统的成功运行息息相关。确保这个“信息收发员”高效工作，维护用户支付安全，是银联信息总中心的重要工作。

做“经济瞭望塔”，洞察消费新趋势

个人交易数据在这里汇聚，搭起一座“瞭望塔”，帮助我们观察消费趋势，捕捉消费亮点。

“分析今年以来银联网络交易的数据，尤其是消费的相关数据，我们总结出两个关键词：增长和优化。”中国银联执行副总裁涂晓军说。

看增长——

今年一季度，我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，GDP同比增长18.3%。最终消费支出对经济增长贡献率为63.4%，拉动GDP增长11.6个百分点，两年平均拉动GDP增长2.5个百分点，是经济增长的主引擎。

这一点在银联数据中得到了印证。涂晓军介绍，一季度，银联网络交易金额较去年同期增长30%，长三角地区同比增幅超过40%；3月份和清明节假期前一周，航空售票的消费笔数同比增幅分别为70%和90%；“五一”假期期间，银联网络交易金额达到1.91万亿元，较去年同期增长5.5%。

看优化——

“近年来我国消费结构优化升级，消费领域出现的新看点、新趋势也表现在银联网络交易数据的变化中。”涂晓军说。

——线上经济拉动线上支付增长。疫情防控期间，生鲜电商、在线教育等线上经济增长较快。银联交易数据显示，线上交易占比较以前增长两倍以上，目前仍处于较高水平。

——服务消费受欢迎程度明显增加。近年来，我国居民在休闲娱乐、医疗保障等方面的消费需求持续增长。银联交易数据显示，今年一季度，休闲娱乐行业消费金额占比较2019年同期增长20%，较2018年同期增长1倍以上。“旅游市场尤其火爆。今年“五一”假期期间餐饮、住宿等消费分别同比增长30%、18.2%。

——新型消费发展不断加快。“通过银联相关数据可以发现，近期一些销售智能产品的商户交易金额较快增长，部分无人超市的销售额也有所增加，这些变化都说明我国消费出现了年轻化、品牌化、智能化的趋势，新型消费发展不断加快。”涂晓军说。

“银联网络交易数据呈现出的，是我国经济持续恢复、结构不断优化的特点。这说明中国经济保持稳中加固、稳中向好的态势是有基础有条件的。同时通过这些数据，也能分析、研判出未来进一步扩大消费的发力点。”涂晓军说。

做“发展加速器”，更好服务实体经济

为了让记者对数据变化的规律有更加直观的感受，陈旭欣把记者拉到一台电脑前。“这是最近一段时间居民购买火车票的情况。”她指着屏幕上一个明显的数据波峰说，由于4月中旬开始预售“五一”假期的火车票，用户使用银行卡付款购买车票后，银联网络的相关交易金额就会明显增加。

“如果能进一步呈现每天购票人数，并且开放这一数据，就可以更好地提醒大家避峰出行，指导餐饮、娱乐、住宿等行业做出预案、提高经营效益。”记者感叹。

在数字经济时代，作为重要的生产要素，数据的价值受到社会广泛重视。统计显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%。涂晓军介绍，近年来银联积极推进自身数字化转型，构建“支付清算+信息科技”双轮驱动的服务网络，更好地服务数字经济发展。

比如，为提高服务小微企业的质效，很多商业银行都推出了小微企业卡，该卡充分利用中国银联整合数据的功能，通过追踪、分析小微企业消费数据，服务小微企业综合授信、融资增信，为银行识别客户、管理风险、融资信贷等提供支撑。

涂晓军说，为进一步挖掘数据价值，目前银联正在加快谋篇布局，打通“消费—生产”数据链条，生成更多数据分析产品，更好服务实体经济。

做“安全守护者”，强化消费者信息保护

数字经济时代，如何平衡好数据应用和安全保护，已成为一个重要课题。

——要确保数据自身的安全。

目前，越来越多企业通过深入开展大数据、人工智能等技术应用探索，实现交易处理与风险防控等服务深度结合，为数据的处理与安全使用打下坚实基础。

——要维护好消费者数据权益。

“今年，有一家商业银行因数据安全管理较粗放、存在数据泄露风险等问题而被监管部门处罚。”招联金融首席研究员董希淼认为，金融业属于数据密集型和科技驱动型行业，在逐步挖掘、释放数据经济价值方面具有天然优势，但必须做守法的企业公民，担当社会责任，平衡好数据应用和安全保护的问题，保护消费者个人信息权益。

近日，备受关注的个人信息保护法草案进入第二次审议。“在处理个人信息方面，草案的二审稿与今年1月人民银行发布的《征信业务管理办法（征求意见稿）》所关注的内容比较相似，均着眼于保护个人等信息主体的合法权益，坚持‘最小’‘适当’等原则，避免‘一次授权、无穷采集、无限使用’等行为。”董希淼说，建立健全数据法律法规、管理制度，建设数据标准规则体系，对保护个人信息具有重要意义。同时，明确了权责边界，也为企业良性开发、使用金融数据明晰方向和尺度，有利于金融数据更好发挥作用。（相关采访视频请扫描二维码观看）

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 18 版）

(责编：孙红丽、杨迪)