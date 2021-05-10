人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

数十亿张银行卡的交易数据汇集到中国银联信息总中心

银联数据折射消费新亮点（财经眼·走进数据中心 感受经济脉动①）

本报记者 葛孟超
2021年05月10日09:56 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　数据来源：人民银行、中国银联

　　——编 者　　“十四五”规划纲要提出“迎接数字时代，激活数据要素潜能”。在经济运行过程中，生产、交换、分配、消费等环节都产生了大量数据，这些数据累积沉淀下来，形成了一座座数据“宝藏”。目前，许多部门和行业都在建设大数据中心。如何获得、整理、开发、利用数据？从这些数据中，能看出当前中国经济运行的哪些新亮点、新趋势？怎样深入挖掘这些数据的价值，将其作为生产要素进一步参与生产，助力经济高质量发展？本版带您走进一些部门和行业的大数据中心，一探究竟。 

　　

　　早晨通过地铁闸机时，打开手机APP，轻轻一刷顺利进站；傍晚在商场购物付款时，只需刷卡、刷码或刷脸……便捷的支付体验，离不开机构后台对交易数据的处理。这些数据是如何汇集的？从中能看出什么样的消费趋势？未来应如何进一步挖掘利用数据？带着这些问题，记者日前走进了位于上海的中国银联。

　　做“信息收发员”，提高消费支付效率

　　数据显示，截至2020年末，全国银行卡在用发卡数量为89.54亿张；2020年，全国共发生银行卡交易3454.26亿笔，其中消费业务1776.05亿笔。为了“解码”银联网络交易数据，我们来到了中国银联。

　　一迈入中国银联信息总中心的总控大厅，记者就被前方大屏幕上跳动的数字所吸引。“信息总中心是银联的‘大脑’，每天为金融机构、合作方提供从运营服务、业务支持到入网测试、应用支持等各类服务，保障用户交易的实时畅通。这块大屏幕上呈现出的数据能反映出当前银联网络交易的相关情况。”中国银联信息总中心数据分析师陈旭欣说。

　　数字在跳动！就在陈旭欣说话的工夫，大屏幕上的交易总金额、交易总笔数和每秒交易笔数三项数据就刷新了好多次。“每时每刻都在变。前两项数据是截至咱们交流的这个时点，当日银联网络交易的总金额和总笔数。最后一项数据是当前实时发生的银行卡交易笔数。你看，现在1秒内大约有5000笔银行卡交易正在进行。”陈旭欣说，数据变化有一定规律可循。比如，半夜转账、消费的人少了，很多数值会走低；节假日消费火爆，数值就会升高。

　　大屏幕上有一张中国地图，图上各省份的颜色深浅不一。“这呈现了各省份当日银联网络交易的总金额。”陈旭欣说，相关省份的颜色越深，说明其交易总金额越高，反之则越低。“从当前地图的颜色来看，上海、广东和北京等地的交易总金额处于全国前列。”

　　消费数据是如何“汇集”的？

　　“银联网络通过转接功能，来实现银行卡跨行跨地区联网通用。”陈旭欣举例说，消费者在商场使用工商银行信用卡刷卡购买一件商品，这笔交易的信息会首先传送到银联网络转接系统，系统识别信息后，会向工商银行下达扣款指令，接到工商银行扣款成功的通知后，系统再将这一信息传回商场。完成这样一笔交易，时间是毫秒级的，速度之快让消费者几乎感受不到。

　　“屏幕上那个‘100%’的数字，就是银联网络转接系统的成功率。”陈旭欣说，平时人们刷卡购物、进站乘车的流畅体验，与这个系统的成功运行息息相关。确保这个“信息收发员”高效工作，维护用户支付安全，是银联信息总中心的重要工作。

　　做“经济瞭望塔”，洞察消费新趋势

　　个人交易数据在这里汇聚，搭起一座“瞭望塔”，帮助我们观察消费趋势，捕捉消费亮点。

　　“分析今年以来银联网络交易的数据，尤其是消费的相关数据，我们总结出两个关键词：增长和优化。”中国银联执行副总裁涂晓军说。

　　看增长——

　　今年一季度，我国统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现，GDP同比增长18.3%。最终消费支出对经济增长贡献率为63.4%，拉动GDP增长11.6个百分点，两年平均拉动GDP增长2.5个百分点，是经济增长的主引擎。

　　这一点在银联数据中得到了印证。涂晓军介绍，一季度，银联网络交易金额较去年同期增长30%，长三角地区同比增幅超过40%；3月份和清明节假期前一周，航空售票的消费笔数同比增幅分别为70%和90%；“五一”假期期间，银联网络交易金额达到1.91万亿元，较去年同期增长5.5%。

　　看优化——

　　“近年来我国消费结构优化升级，消费领域出现的新看点、新趋势也表现在银联网络交易数据的变化中。”涂晓军说。

　　——线上经济拉动线上支付增长。疫情防控期间，生鲜电商、在线教育等线上经济增长较快。银联交易数据显示，线上交易占比较以前增长两倍以上，目前仍处于较高水平。

　　——服务消费受欢迎程度明显增加。近年来，我国居民在休闲娱乐、医疗保障等方面的消费需求持续增长。银联交易数据显示，今年一季度，休闲娱乐行业消费金额占比较2019年同期增长20%，较2018年同期增长1倍以上。“旅游市场尤其火爆。今年“五一”假期期间餐饮、住宿等消费分别同比增长30%、18.2%。

　　——新型消费发展不断加快。“通过银联相关数据可以发现，近期一些销售智能产品的商户交易金额较快增长，部分无人超市的销售额也有所增加，这些变化都说明我国消费出现了年轻化、品牌化、智能化的趋势，新型消费发展不断加快。”涂晓军说。

　　“银联网络交易数据呈现出的，是我国经济持续恢复、结构不断优化的特点。这说明中国经济保持稳中加固、稳中向好的态势是有基础有条件的。同时通过这些数据，也能分析、研判出未来进一步扩大消费的发力点。”涂晓军说。

　　做“发展加速器”，更好服务实体经济

　　为了让记者对数据变化的规律有更加直观的感受，陈旭欣把记者拉到一台电脑前。“这是最近一段时间居民购买火车票的情况。”她指着屏幕上一个明显的数据波峰说，由于4月中旬开始预售“五一”假期的火车票，用户使用银行卡付款购买车票后，银联网络的相关交易金额就会明显增加。

　　“如果能进一步呈现每天购票人数，并且开放这一数据，就可以更好地提醒大家避峰出行，指导餐饮、娱乐、住宿等行业做出预案、提高经营效益。”记者感叹。

　　在数字经济时代，作为重要的生产要素，数据的价值受到社会广泛重视。统计显示，2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%。涂晓军介绍，近年来银联积极推进自身数字化转型，构建“支付清算+信息科技”双轮驱动的服务网络，更好地服务数字经济发展。

　　比如，为提高服务小微企业的质效，很多商业银行都推出了小微企业卡，该卡充分利用中国银联整合数据的功能，通过追踪、分析小微企业消费数据，服务小微企业综合授信、融资增信，为银行识别客户、管理风险、融资信贷等提供支撑。

　　涂晓军说，为进一步挖掘数据价值，目前银联正在加快谋篇布局，打通“消费—生产”数据链条，生成更多数据分析产品，更好服务实体经济。

　　做“安全守护者”，强化消费者信息保护

　　数字经济时代，如何平衡好数据应用和安全保护，已成为一个重要课题。

　　——要确保数据自身的安全。

　　目前，越来越多企业通过深入开展大数据、人工智能等技术应用探索，实现交易处理与风险防控等服务深度结合，为数据的处理与安全使用打下坚实基础。

　　——要维护好消费者数据权益。

　　“今年，有一家商业银行因数据安全管理较粗放、存在数据泄露风险等问题而被监管部门处罚。”招联金融首席研究员董希淼认为，金融业属于数据密集型和科技驱动型行业，在逐步挖掘、释放数据经济价值方面具有天然优势，但必须做守法的企业公民，担当社会责任，平衡好数据应用和安全保护的问题，保护消费者个人信息权益。

　　近日，备受关注的个人信息保护法草案进入第二次审议。“在处理个人信息方面，草案的二审稿与今年1月人民银行发布的《征信业务管理办法（征求意见稿）》所关注的内容比较相似，均着眼于保护个人等信息主体的合法权益，坚持‘最小’‘适当’等原则，避免‘一次授权、无穷采集、无限使用’等行为。”董希淼说，建立健全数据法律法规、管理制度，建设数据标准规则体系，对保护个人信息具有重要意义。同时，明确了权责边界，也为企业良性开发、使用金融数据明晰方向和尺度，有利于金融数据更好发挥作用。（相关采访视频请扫描二维码观看）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月10日 18 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
产业观察：工业互联网成5G“主战场” 中国制造迎新机
　　近年来，我国工业互联网发展态势良好，有力提升了产业融合创新水平，有力加快了制造业数字化转型步伐，有力推动了实体经济高质量发展。 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，日益成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生全方位、深层次、革命性影响。…
人为什么会发胖？生酮饮食为何能减肥？新研究颠覆传统观点
　　人民网北京5月10日电 （赵竹青）据中国科学院官网消息，近日，中国科学院外籍院士、中科院深圳先进技术研究院医药所能量代谢与生殖研究中心首席科学家、中科院深圳理工大学（筹）药学院讲席教授约翰·斯彼克曼（John Speakman）与美国国立卫生研究院（NIH）博士凯文·霍尔（Kevin Hall）合作，在《科学》杂志上发表观点文章，提出一种解释生酮饮食机制的新观点。 生酮饮食是指高脂肪高蛋白，但极低碳水化合物水平的膳食模式，其脂肪含量很高，但减重效果十分惊人。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部