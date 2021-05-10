原标题：农业银行在消博会期间成功举办跨境金融论坛

5月8日，由中国农业银行联合海南省人民政府共同举办的“服务海南自贸港暨跨境金融论坛”召开。

受访者供图

中国农业银行党委副书记、行长张青松在致辞中表示，农业银行以金融活水赋能实体经济，全面对接“以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”的新发展格局。在巩固提升金融服务“三农”县域业务优势的同时，主动融入高水平对外开放，以跨境金融为引领助力海南自由贸易港建设。一是充分发挥综合化经营优势，为跨境金融业务发展提供有力支撑。二是坚持创新驱动，设立服务国家区域发展战略委员会，加快完善服务海南自贸港保障体系。三是把握人民币国际化进程，提升跨境人民币服务水平。

中国人民银行宏观审慎管理局副局长周永坤在视频致辞中表示，经过十余年发展，人民币国际化从零起步，取得了积极进展，国际储备货币等各项国际化指标稳步上升，目前人民币跨境支付、投融资、储备货币等基本排在全球第五的位置。人民银行将认真贯彻落实“十四五”规划精神，继续遵循“尊重市场顺应需求、循序渐进风险可控”原则，为人民币跨境使用营造良好的政策环境、市场环境和制度环境。

海南省地方金融监督管理局局长陈阳表示，随着海南自贸港贸易投资便利化政策加快落地，海南跨境金融实现了飞跃式的发展，今年一季度，海南全省跨境收支总额76.5亿美元，同比增长1.93倍；银行机构办理人民币跨境收付总额178.98亿元，同比增长2.1倍。未来海南金融市场将实现更加充分的竞争，跨境金融服务机构要在持续优化经营管理模式的基础上不断提升跨境金融服务能力。

国投集团国际贸易有限公司、中化集团财务部相关负责同志作为客户代表，在论坛上介绍了与农业银行的合作情况。农业银行相关部门负责同志分别介绍了农业银行跨境投行业务、金融市场业务、国际业务服务情况。论坛上，农业银行还举办了农行消博会主题卡全球首发仪式。

近年来，农业银行聚焦海南自贸港建设、人民币国际化等国家重大战略，着力推进跨境金融业务发展。下一步，农业银行将立足海南自贸港特点，把握海南自贸港政策机遇，进一步发挥跨境金融服务优势，加强跨境产品研发创新，积极探索培育自贸港特色跨境金融产品和服务，同时依靠金融科技赋能，优化跨境业务办理流程，延展跨境金融服务半径，着力提升跨境金融服务水平，切实为自贸港各类主体提供品类更全、性价比更高的跨境金融服务。

(责编：董童、李源)