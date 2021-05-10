人民网北京5月10日电 （杨曦）国家统计局将于明日公布2021年4月份居民消费价格指数（CPI）月度报告和工业生产者价格指数（PPI）月度报告。近日，多家机构纷纷发布宏观研究报告，对4月份CPI、PPI进行了预测。

机构预测的平均值显示，4月份CPI同比或上涨0.9%，PPI同比或上涨6.2%。国家统计局此前公布的数据显示，2021年3月份，CPI同比上涨0.4%，环比下降0.5%；PPI同比上涨4.4%，环比上涨1.6%。

CPI同比或继续回升

十五家机构预测4月份CPI同比涨幅。数据来源：Wind资讯 人民网杨曦制图

据Wind资讯数据显示，十五家机构对4月份CPI的平均预测值为同比上涨0.9%。其中，国信证券给出了上涨1.3%的最高预测值；瑞银证券和华创证券的预测值最低，均为同比上涨0.6%。

华泰证券发布的研报分析，4月份猪肉、鲜菜等食品价格环比继续下跌，但服务业价格反弹、以及油价上涨向成本端的传导，有望带动核心通胀上行。因此预计4月份CPI环比下降0.2%、同比上涨1%。

浙商证券发布的研报预计，4月份CPI环比微降0.1%，同比增长1.1%，翘尾因素支撑CPI同比回升。猪肉消费步入淡季，供给形势持续改善，猪肉价格已经连续12周下降，4月份农业口径猪肉均价跌破40元/斤，对食品项构成较大拖累。非食品项方面，清明假期对旅游及线下消费有促进作用。

PPI同比涨幅或快速上行

十五家机构预测4月份PPI同比涨幅。数据来源：Wind资讯 人民网杨曦制图

据Wind资讯数据显示，十五家机构对4月份PPI的平均预测值为6.2%。其中，中信证券预测4月份PPI同比上涨6.9%，为最高预测值；招商证券的预测值最低，预计同比上涨4.6%。

安信证券发布的研报分析，受到生产资料价格指数以及油价环比上行等因素影响，4月PPI同比或将进一步回升至6%以上。PPI近月预测中，使用生产资料价格指数环比和油价环比对PPI环比做回归，调整R?在90%以上，得到4月PPI环比在0.7%附近，同比上行至6.5%附近。

中金公司发布的研报认为，4月份油价温和回升，铜价盘中突破1万美元/吨；邯郸对钢企限产调控、工信部表态严禁新增钢铁产能，推动了钢材和铁矿石价格继续上涨；铝价因限产继续上涨。PPI同比增速因低基数效应增强，预计上涨6.7%。

(责编：张文婷、章斐然)