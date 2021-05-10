人民网记者 毕磊

5月10日，第五个中国品牌日如约而至。

近年来，中国品牌的影响力逐渐扩大，认可度和美誉度显著提升，吸引了越来越多国内外关注的目光。

据记者了解，在以“中国品牌，世界共享；聚力双循环，引领新消费”为主题的2021年中国品牌日活动上，中核集团将展示“华龙一号”核反应堆堆型，代表了世界核电技术前沿，揭开了新一代核电站的神秘面纱；航天科技、航天科工将分别展示“嫦娥五号”着陆器、上升器和快舟运载火箭、行云卫星等；中国一汽除展示“红旗”品牌汽车外，还将展示其自主研发的首台氢能发动机。

中国品牌快速崛起、走向世界的背后，是创新驱动的持久发力和文化内涵的持续注入，是质量基础的加速夯实和制度保障的日趋完善，更是中国经济强劲的发展韧性和内生动力。

中国品牌影响力不断提升

过去的一年，突如其来的新冠肺炎疫情给我国企业带来了巨大的压力，各行各业都在经受重大考验。然而，中国品牌却迎难而上，成为了中国经济发展的助推器。

多机构联合发布的《2020中国企业品牌发展调研报告》显示，消费者对中国品牌的综合感知变强，高达80%的受访者认为近年来中国品牌的影响力正在上升。而这不仅得益于中国企业服务水平和产品质量的上升，中国消费者强大的文化自信也对影响力提升产生了正面影响。

资料显示，十多年来，中国的品牌建设取得了骄人的成绩。2005年，世界品牌实验室发布的“世界品牌500强”中，我国只有4个品牌入选；2020年，已有43个品牌上榜。

2020年《财富》世界500强榜单中，中国企业数量首次超过美国，国人为之振奋。

专家表示，近年来中国品牌之所以不断发展，品牌影响力不断提升，这当中最根本的原因是中国经济发展。中国成为了全球第二大经济体，这必然会带动中国品牌的成长与壮大。经济发达则消费旺盛，消费旺盛为强势品牌的诞生奠定了厚实基础。反过来，品牌强则促进消费，从而推动经济发展，这是一个良性循环。

“企业是市场竞争主体，也是品牌打造的主体。”国家发展改革委产业发展司一级巡视员夏农说，持续推动品牌发展，要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。

科技助推中国品牌走向世界

品牌是竞争力，是生命力。品牌不仅是一家企业的名片，也是一个国家软实力的象征。

从过去的“中国制造”，到现在的“中国智造”，无论是实体产品，还是科技产品，中国企业经过几十年的发展，中国品牌也在全球市场有着重要地位，尤其是代表科技创新的家电行业，在全球家电市场占据重要角色。

以格力为例，2017年11月，格力成为美国和加拿大空调国家标准的制定者，代表中国家电企业发出中国声音。2018年4月，格力电器作为中国代表团中唯一的企业单位参与IEC空气净化器标准制定，用高度的专业性助推行业发展。2020年，格力电器主导的两份光伏国际标准提案获高票立项通过，再次让中国技术和中国标准服务世界。

“未来几年时间，希望格力品牌真正能够深入到不同领域，让更多人在使用之后能更加认同格力品牌，更加认同中国制造。”格力电器董事长董明珠接受采访时表示，“十四五”期间，格力的一个重要规划就是走国际化战略。“我们要做国际化，就要推广中国品牌，而且要改变世界的眼光，改变中国制造在世界上的形象。”她说。

《2020年最具价值中国品牌100强报告》指出，过去的三十年间，中国企业在为全球制造商品的过程中，积累的基础设施、专业知识、品牌力量等正将中国推向一个临界点。接下来的十年里，中国将从生产转向创造，从低成本制造走向“品牌驱动”。

海尔集团总裁周云杰表示，双循环新发展格局的形成，在于实现从“中国制造”到“中国创造”、从“中国产品”到“中国品牌”的转型，所以只有推动品牌成为世界名牌，才能让品牌成为双循环的核心驱动器。在全球创出中国的自主品牌，能够发挥中国品牌在全球市场配置资源的主导力，是中国品牌成为畅通国内国际双循环的重要驱动力。

海关总署统计数据显示，2020年前三季度，中国家电行业累计出口额达到590.69亿美元，同比增长9.1%；累计进口额达到31.22亿元，同比下降7.7%；累计顺差额为559.47亿美元，同比增长10.2%。

有关业内人士认为，中国的企业要真正强大，必须品牌走出去，文化走出去。品牌是一个国家或者一个企业文化与管理能力的象征，没有世界品牌的国家，注定无法成为强国。相信再经过20年到30年的时间，中国将诞生一大批世界级品牌，成为品牌强国。

让中国品牌更加自信自强

品牌是生产者和消费者共同的追求，是供给侧和需求侧升级的方向，是企业乃至国家综合竞争力的重要体现。加强品牌建设，有利于推动经济大国向经济强国转变，有利于满足人们更高层次物质文化需求，有利于弘扬中华文化、提升中国形象。

尽管中国品牌的全球影响力持续提升，但品牌影响力并不能代表品牌价值。根据品牌咨询公司Interbrand发布的2019“最佳全球百强品牌”，中国仅有华为一家上榜，入榜的美国品牌多达51个，日本有丰田等7个品牌上榜，韩国有三星等3家品牌上榜。

中国社会科学院学部委员、工业经济研究所原所长金碚指出，当前中国品牌的自强之路仍充满挑战，高质量品牌建设任重道远。在部分领域中，我们仍然在努力转向高质量发展道路，而未达到高质量境界。他认为，品牌的价值根基在于脚踏实地的积累，品牌的自信自强源自长期的锲而不舍。将高质量发展的精髓植入人心，融入生活，昭示世界，追求基于效率、公平、安全取向的人民满意，是中国品牌建设的战略方向。而实体经济是优质品牌的坚实基础，品牌建设不仅需要宣传来助推，更需要把真正的功夫用在实处。

如何加强中国品牌全球影响力？安踏集团董事局主席兼CEO丁世忠也给出了自己的建议。他指出，应该加强产业政策支持力度，优化中国企业全球供应链布局，促进我国产业迈向全球价值链中高端；同时打造中国企业的全球采购能力，构筑互利共赢的供应链合作体系。

中国品牌管理学者王海忠接受媒体采访时表示，通过设立“中国品牌日”，让更多的中国企业意识到品牌的重要性、在品牌上做更多的投入，中国企业的品牌无形资产就会增加。这样“中国制造”的产品，相对竞争对手就会产生品牌溢价，对于单个企业来说，就拓宽了利润空间。如果一个国家能拥有越来越多的国际知名品牌，经济角度看，这个国家也显然享受着品牌带来的溢价。

如今，中国经济进入高质量发展的新阶段，中国品牌正迎来发展的重要机遇期。在大力推动“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”的背景下，相信会有越来越多中国企业积极助力中国品牌崛起，推动中国从“经济大国”向“经济强国”稳步迈进，让中国品牌与世界共享。

(责编：张文婷、章斐然)