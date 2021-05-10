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财政部下达3.09亿预算 支持“三区”科技人才队伍建设

2021年05月10日13:33 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者王震）据财政部网站10日消息，为进一步加快边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区（以下称“三区”）科技人才队伍建设，财政部向22个省（自治区、直辖市）下达“三区”科技人才支持计划预算，合计3.09亿元，用于组织开展科技工作者选派和培养工作。各地要按照规定落实地方应承担的经费，切实加强经费使用管理，做好此项工作组织实施。

2021年“三区”科技人才支持计划预算表。制表：王震 

(责编：王震、吕骞)

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