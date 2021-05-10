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腾讯手机管家等84款App违法违规收集个人信息被国家网信办点名

2021年05月10日13:45 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （赵超）今天，国家网信办发布通报称，近期，针对群众反映强烈的App非法获取、超范围收集、过度索权等侵害个人信息的现象，国家互联网信息办公室依据相关法律和有关规定，组织对安全管理、网络借贷等常见类型公众大量使用的部分App的个人信息收集使用情况进行了检测，发现共有84款App存在违法违规收集使用个人信息等问题，其中包括腾讯手机管家等36款安全管理类App，360借条等48款网络借贷类App。

国家网信办表示，针对检测发现的问题，相关App运营者应当于本通报发布之日起15个工作日内完成整改，并将整改情况报国家网信办，逾期未完成整改的，将依法予以处置。

1.安全管理类App情况

2.网络借贷类App情况

   

(责编：赵超、吕骞)

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