人民网北京5月10日电 （记者乔雪峰）记者从中国民航局获悉，为做好常态化疫情防控形势下的旅客服务工作，“国际定期客运航班预先飞行计划查询”小程序已于5月8日正式上线。

民航局运输司相关负责人表示，旅客可通过民航局官网首页进入小程序，自主查询已获批复的国际客运航班计划权威信息，此举也是民航局政府信息公开和“我为群众办实事”的生动体现。 据该负责人介绍，在该小程序中，旅客可查询本航季（2021年3月28日-2021年10月30日）已获批复的全部国际客运航班计划，包括国内、国外和港澳台地区航空公司。“在查询界面中输入出发、到达城市等相关检索信息，就可看到已经民航局批复的国内外航空公司的航班计划。”

据了解，在目前国际航班仍主要实行“五个一”政策的背景下，民航局设计研发了“国际定期客运航班预先飞行计划查询”小程序，权威发布国际航班实际批复信息，为旅客提供航班信息参考。

上述负责人表示，下一步，民航局将按航季继续向社会公布已批准的国际客运航班计划，并在航季中定期更新数据。“需要提示的是，小程序公布的信息是民航局批复的国际航班预先飞行计划，但不排除因疫情防控、航空公司经营等原因导致航班实际未执行的情形。”

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