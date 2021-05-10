人民网北京5月10日电 （记者乔雪峰）近日，记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年4月份中国物流业景气指数为57.3%，较上月回升2.4个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉表示，4月份，物流业景气指数继续回升，显示出物流活动在继续转旺，物流运行呈现稳中有升的发展态势。

物流需求稳中有升 大中型物流企业物流活动旺盛

何辉进一步分析认为，从地区看，东中部地区均有所回升，其中东部地区回升幅度较为明显。从行业看，物流相关行业业务活动均趋于旺盛，其中道路运输业、水上运输业、仓储业、装卸搬运和其他运输服务业回升幅度明显，邮政业继续保持高位运行的态势。

分析认为，从指数上看，物流业务规模扩大，新订单数增多，物流需求稳中有升，供需均有所加快。物流业资金周转速率加快，主营业务利润指数回升，资金供应环境有所改善，企业和效益继续有所改善。固定资产投资完成额和设备利用率随着规模扩大而有所提高，就业和投资保持稳定增长，内生增长动力有所加强，市场预期乐观。

从企业规模看，大中型物流企业物流活动旺盛，小微型物流企业平稳运行。

物流需求继续增加 后期社会物流运行会继续有所回升

据何辉介绍，物流需求继续增加,新订单指数上升。4月份，业务总量指数为57.3%，比上月回升2.4个百分点；新订单指数为56.1%，比上月回升2个百分点。显示出物流业需求继续向好，业务量持续增长，订单数量增加，物流运行将保持稳中趋升的态势。

平均库存量指数和库存周转次数指数双升。4月份，平均库存量指数为52.9%，回升1.6个百分点。库存周转次数指数为55.7%，回升4.9个百分点，显示供应链上下游两端业务活动均有所增强。

从业人员指数和设备利用率指数回升。4月份，受物流业务活动增加带动，物流从业人员继续增加，用工缺口减少；设备利用率有所提高，企业运营效率增加。从业人员指数回升0.1个百分点，回升至51.7%；设备利用率指数回升1.8个百分点，回升至55%。

从后期走势看，新订单指数回升至56.1%；业务活动预期指数保持62.1%的较高水平。预示着后期社会物流运行会继续有所回升。

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