人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

我国物流业景气指数继续回升 专家：物流运行呈现稳中有升态势

2021年05月10日14:13 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月10日电 （记者乔雪峰）近日，记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年4月份中国物流业景气指数为57.3%，较上月回升2.4个百分点。

中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉表示，4月份，物流业景气指数继续回升，显示出物流活动在继续转旺，物流运行呈现稳中有升的发展态势。

物流需求稳中有升 大中型物流企业物流活动旺盛

何辉进一步分析认为，从地区看，东中部地区均有所回升，其中东部地区回升幅度较为明显。从行业看，物流相关行业业务活动均趋于旺盛，其中道路运输业、水上运输业、仓储业、装卸搬运和其他运输服务业回升幅度明显，邮政业继续保持高位运行的态势。

分析认为，从指数上看，物流业务规模扩大，新订单数增多，物流需求稳中有升，供需均有所加快。物流业资金周转速率加快，主营业务利润指数回升，资金供应环境有所改善，企业和效益继续有所改善。固定资产投资完成额和设备利用率随着规模扩大而有所提高，就业和投资保持稳定增长，内生增长动力有所加强，市场预期乐观。

从企业规模看，大中型物流企业物流活动旺盛，小微型物流企业平稳运行。

物流需求继续增加 后期社会物流运行会继续有所回升

据何辉介绍，物流需求继续增加,新订单指数上升。4月份，业务总量指数为57.3%，比上月回升2.4个百分点；新订单指数为56.1%，比上月回升2个百分点。显示出物流业需求继续向好，业务量持续增长，订单数量增加，物流运行将保持稳中趋升的态势。

平均库存量指数和库存周转次数指数双升。4月份，平均库存量指数为52.9%，回升1.6个百分点。库存周转次数指数为55.7%，回升4.9个百分点，显示供应链上下游两端业务活动均有所增强。

从业人员指数和设备利用率指数回升。4月份，受物流业务活动增加带动，物流从业人员继续增加，用工缺口减少；设备利用率有所提高，企业运营效率增加。从业人员指数回升0.1个百分点，回升至51.7%；设备利用率指数回升1.8个百分点，回升至55%。

从后期走势看，新订单指数回升至56.1%；业务活动预期指数保持62.1%的较高水平。预示着后期社会物流运行会继续有所回升。

(责编：张文婷、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
我国物流业景气指数继续回升 专家：物流运行呈现稳中有升态势
　　人民网北京5月10日电 （记者乔雪峰）近日，记者从中国物流与采购联合会获悉，2021年4月份中国物流业景气指数为57.3%，较上月回升2.4个百分点。 中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉表示，4月份，物流业景气指数继续回升，显示出物流活动在继续转旺，物流运行呈现稳中有升的发展态势。…
民航局：旅客可自主查询已获批复的国际航班信息
　　人民网北京5月10日电 （记者乔雪峰）记者从中国民航局获悉，为做好常态化疫情防控形势下的旅客服务工作，“国际定期客运航班预先飞行计划查询”小程序已于5月8日正式上线。 民航局运输司相关负责人表示，旅客可通过民航局官网首页进入小程序，自主查询已获批复的国际客运航班计划权威信息，此举也是民航局政府信息公开和“我为群众办实事”的生动体现。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部