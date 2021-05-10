原标题：COACH品牌与得物App达成官方合作，引领潮流拥抱年轻消费

5月9日，COACH品牌宣布与得物App达成官方合作，在入驻得物App后，除了提供包括手袋、皮具、配饰在内的专柜同步款外，未来还计划为得物App上的用户提供专供款商品。

据了解，此次COACH与得物App开展深度合作，是希望通过该App进一步了解中国的年轻一代，并和他们建立对话。

COACH中国区业务发展副总裁李蓉女士表示：“数字化的高速发展助力电商市场的强劲增长，也为我们带来更多与消费者紧密沟通交流的机会。此举标志着我们在中国市场的数字化建设更进一步，是品牌加速构建数字化生态圈的坚实举措。”

得物App箱包、配饰、钟表事业部总经理何锐表示：“此次携手COACH品牌，希望能为用户提供新潮、有品质的商品和服务。未来我们也会帮助年轻消费群体得到更多美好事物。”

据COACH相关人士介绍，中国年轻消费群体除了对时尚的敏锐度，对品牌内涵和产品品质都有着高要求。通过此次合作，双方能共同为中国年轻消费群体提供优质商品和服务体验。

有业内人士分析，社交已成为年轻消费者决策消费的重要动力，得物App基于“年轻基因”和社区+电商双业务，一方面，帮助COACH拓展新消费者渠道；另一方面，这种“种草”“拔草”“再种草”的热爱循环，能让品牌故事、文化融入年轻人，提升用户对品牌的忠诚度。同时，年轻消费者可引领全新的消费趋势，将成为品牌寻求“新增长”的机会。COACH与得物App合作将是消费主力年轻化的现状下，奢侈品牌力图开拓年轻消费市场的一个旗帜。此次合作为寻求转型和突破的奢侈品行业提供了一个可参考的范本。

李蓉还表示：“ 我们很高兴在得物平台的亮相。未来，我们也将继续深化在内容及创新场景方面的体验，以满足消费者不断迭新的需求与喜好，致力于为顾客提供沉浸式的全渠道体验。”

据了解，COACH还将和得物App在更多领域探索合作，例如双方在推动中国潮流文化发展的思路上不谋而合，未来有望在赋能中国设计层面开展合作，将中国原创带入国际舞台。

(责编：董童、李源)