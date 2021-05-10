商务部：国内经济稳中向好带动进口增长
2021年05月10日14:22 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （赵竹青）据商务部网站消息，商务部外贸司负责人在谈及我国外贸运行情况时介绍，今年1至4月，进出口总值达11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，规模创历史同期新高。国内经济稳中向好带动进口增长，我国外贸发展延续增长势头。
该负责人表示，今年1至4月，我国进出口、出口增速创10年来同期最高水平。与2019年同期相比，进出口、出口、进口分别增长21.8%、24.8%和18.4%。
他表示，今年以来，国内经济稳中向好带动进口增长。制造业PMI保持在扩张区间，拉动能源资源、原材料和零配件等进口需求，1至4月，原油、铁矿砂、集成电路进口量分别增长7.2%、6.7%和30.8%。
在此期间，“宅经济”产品继续带动出口增长。1至4月，电脑、手机、家用电器、灯具、玩具等“宅经济”产品出口分别增长32.2%、35.6%、50.3%、66.8%和59%。跨境电商也保持了高速增长，1至3月进出口金额4195亿元，增长46.5%。
同时，该负责人也提到，部分大宗商品价格快速上涨，大豆、铁矿砂、铜矿砂进口均价分别提高15.5%、58.8%和32.9%，价格因素也拉高了整体进口增速。
(责编：赵竹青、吕骞)
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