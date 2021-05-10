日前，中信银行成功发行挂钩“碳中和”绿色金融债的结构性存款产品，在金融支持绿色经济发展方面再进一步。

据了解，作为国内主要商业银行之一，中信银行积极响应国家战略部署，用实际行动支持绿色经济发展。本次向市场推出的挂钩碳中和利率债结构性存款产品对于提高绿色债券市场活跃度将产生良好的推动作用。

中信银行金融市场部负责人表示，本次“碳中和”主题产品落地，一方面发挥了银行新产品设计能力，通过结构性存款产品有效提升了碳中和绿色债券的市场交易活跃度；另一方面体现了银行宣传引导功能，通过实际金融产品向自身客户传导了“碳达峰”“碳中和”的绿色金融理念。

本次“碳中和”主题产品发行的合作方中金公司表示，该交易积极推动了金融工具在经济转型中的支持引导功能，是国内场外衍生品的一次创新探索，在推动绿色金融发展的同时，丰富了利率衍生品的交易品种。

(责编：董童、李源)