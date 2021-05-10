人民网北京5月10日电 （孙阳）今日，商务部外贸司负责人在谈到今年1-4月我国外贸运行情况时表示，1-4月，我国外贸发展延续增长势头，优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”全面推进，进出口总值达11.62万亿元人民币，同比增长28.5%，规模创历史同期新高。主要特点如下：

一是进出口、出口增速创10年来同期最高水平。1-4月，全国进出口、出口、进口同比（下同）分别增长28.5%、33.8%和22.7%，其中进出口、出口增速为2011年以来同期最高水平。与2019年同期相比，进出口、出口、进口分别增长21.8%、24.8%和18.4%。4月当月进出口3.15万亿元，为月度历史第二高值。

二是深耕传统市场、开拓新兴市场取得积极成效。1-4月，对欧盟、美国、日本、香港等传统市场出口分别增长36.1%、49.3%、12.6%和30.9%，拉高整体出口增速16.8个百分点。对东盟、拉丁美洲、非洲等新兴市场出口分别增长29%、47.1%和27.6%，拉高整体出口增速8.6个百分点。

三是外贸主体不断壮大，民营企业继续发挥主力军作用。1-4月，新增对外贸易经营者备案61655家。民营企业出口3.53万亿元，增长45%，拉高整体出口增速23.2个百分点，占比较去年同期提高4.4个百分点至55.9%。

四是“宅经济”产品继续带动出口增长，一些劳动密集型产品出口恢复性增长。1-4月，电脑、手机、家用电器、灯具、玩具等“宅经济”产品出口分别增长32.2%、35.6%、50.3%、66.8%和59%，拉高整体出口增速6.9个百分点。发达国家经济体疫苗接种进度较快，民众出行需求增加，服装、鞋靴、箱包等出口恢复性增长，增速分别达41%、25.8%和19.2%。

五是新业态新模式蓬勃发展，内生动力进一步增强。跨境电商保持高速增长，1-3月进出口金额4195亿元，增长46.5%。加工贸易保税维修稳步推进，为带动高质量就业、引导产业聚集发挥重要作用。4月，第129届广交会成功在网上举办，2.6万家企业参展，来自227个国家和地区的采购商注册观展，给疫情之下的全球展客商带来新商机。

六是国内经济稳中向好带动进口增长，部分大宗商品价格快速上涨拉高进口增速。今年以来，制造业PMI保持在扩张区间，拉动能源资源、原材料和零配件等进口需求，1-4月，原油、铁矿砂、集成电路进口量分别增长7.2%、6.7%和30.8%。部分大宗商品价格快速上涨，大豆、铁矿砂、铜矿砂进口均价分别提高15.5%、58.8%和32.9%，价格因素合计拉高整体进口增速4.2个百分点。

商务部外贸司负责人表示，近期，各地积极贯彻落实全国外贸工作会议精神，聚焦外贸服务构建新发展格局，在保市场主体、保市场份额、保产业链供应链稳定、推进外贸创新发展等方面提出务实举措，为提升外贸综合竞争力发挥重要作用。

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