人民网北京5月10日电 （赵超）近日，住房和城乡建设部、工业和信息化部印发《住房和城乡建设部办公厅工业和信息化部办公厅关于组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作的通知》（以下简称《通知》），确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。

《通知》要求试点城市按照文件要求，制定完善试点工作方案，经专家评审通过后报住房和城乡建设部、工业和信息化部备案。试点城市要建立健全统筹协调机制，落实资金等保障措施，确保试点工作取得成效，形成可复制可推广的经验。

两部门指出，在试点工作中要进一步提高协同发展水平，在产业发展层面，注意引导企业和科研机构加大5G通信、大数据、信息安全等网联化技术研发力度，加快云控基础平台、基础地图与高精度定位等技术的研究，加快规模化商用进程。在试点示范层面，将测试示范工作向纵深推进，逐步实现测试过程的标准化，探索更多新业态新模式，着力加强智能化基础设施和“车城网”平台建设，在城市基础设施领域推广应用先进感知技术，提供更加多样化的测试和应用场景，积极推动实现商业化运营。在标准法规层面，发挥先行先试的积极作用，形成基础设施建设、互通互联等地方标准，加强与国家标准、行业标准的协调，高度重视数据安全、网络安全、软件安全等问题，加强使用过程中的数据采集、传输等安全监管。

两部门强调，智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点有利于探索汽车产业转型的新路径，有利于探索城市建设转型的新路径，有利于探索社会发展转型的新路径。智能网联汽车产业的发展与智慧城市发展高度协同，智能网联汽车需要城市提供应用场景和测试环境来不断迭代完善，需要城市道路智能化设施提供感知信息提升安全性支撑。智慧城市可以发挥智能网联汽车的移动感知优势，配合智能化交通基础设施，更好地解决城市交通拥堵，提升城市管理效率和水平。要准确把握智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点的内容，建设“智慧的路”，部署“聪明的车”，建设“车城网”平台，完善标准制度，鼓励试点城市结合本地区实际情况，积极探索、积极创新、积极实践。

据了解，2020年11月，住建部、工信部印发通知，决定组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作，要求试点城市以加强智慧城市基础设施建设、实现不同等级智能网联汽车在特定场景下的示范应用为目标，坚持需求引领、市场主导、政府引导、循序建设、车路协同的原则，不断提升城市基础设施智能化水平，加快智能网联汽车产业发展。

按照有关工作安排，在各城市申报和省级主管部门审核基础上，经组织专家评审和实地调研，两部门确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡6个城市为智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展第一批试点城市。

今年3月，国家发改委、工信部、住建部等28个部门联合印发了《加快培育新型消费实施方案》（以下简称《方案》）的通知，《方案》要求推进新型城市基础设施建设，具体包括：实施智能化市政基础设施建设和改造；协同发展智慧城市与智能网联汽车，打造智慧出行平台“车城网”；推进智慧社区建设，实现社区智能化管理；推动智能建造与建筑工业化协同发展，建设建筑产业互联网，推广钢结构装配式等新型建造方式，加快发展“中国建造”。

(责编：赵超、吕骞)