5月9日，央视新闻联合拼多多推出“海南‘博’览·多多拼单”百亿补贴带货直播专场在海口开场。这次拼多多“百亿补贴”直播间“开”进海南，央视主持人李思思、冯硕化身好货品鉴官，在直播间内带领网友拼购海南农（副）产品和特色商品。

据介绍，本次直播，拼多多“百亿补贴”共甄选包括海南特色产品、国内外名牌在内的50余款商品，涵盖了海南美食、电子产品、大牌美妆、日用品等众多类目。

央视主持人上阵带货 直播累计观看人数超3000万

当晚8点，央视主持人李思思、冯硕双双出现在拼多多百亿补贴直播间，准时开启“海南‘博’览·多多拼单”百亿补贴带货直播专场。

在直播的开场阶段，海南当地特色水果率先出场，带领诸多网友“云逛海南”，直播间的网友也纷纷感慨“水果还是海南的好”。

据了解，此次直播间的商品，在全网低价的基础上又进行了二次补贴，保证消费者在直播间既能买得实惠，又能买得开心。

直播过程中，李思思更是一边直播带货，一边下单囤货。美妆推介环节，央视主持人李梓萌更是现场公开私人化妆包。

最终，在李思思、冯硕、李梓萌等多位专业主持人的带动下，整场直播全网累计观看人数超过3000万，其中多款产品更是不断售罄“断货”“补货”成为全程高频词汇。

助力内循环 加速海南特色产品对接国内大市场

据了解，首届消博会共吸引了2628个国内外品牌参展，其中国际品牌1365个，分别来自69个国家和地区。通过消博会汇聚国内外消费精品，从而吸引全球商业、贸易、电商等企业到会洽谈、采购、合作，既为各国产品进入中国市场提供展示、交易机会，也为中国和世界各地的产品销往全球市场创造商机。

拼多多“百亿补贴”负责人表示，首届消博会必将推进中国高水平对外开放，作为服务消费者的电商平台，拼多多将持续助力海南特色产品对接国内大市场，推动消博会精品好货走进千家万户，让消费者在自家门口就能买“逛”全球，更好的满足不同人群对个性化美好生活的追求。

(责编：董童、李源)