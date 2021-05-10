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最高罚5万！人民银行依法对8家拒收现金单位作出经济处罚

2021年05月10日15:58 | 来源：人民网
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人民网北京5月10日电 （记者罗知之）人民银行官网5月10日消息，2021年一季度，人民银行依法对8家拒收现金的单位及相关责任人作出经济处罚，处罚金额从500元至5万元人民币不等。被处罚的单位包括公共服务机构、停车场、游乐场、保险公司及房地产公司等。

记者统计发现，被处罚的单位分别为文安县中燃宏胜能源科技有限公司、华车科技有限公司宁波分公司、温州市鹿城区学院大厦第三届业主委员会、华泰人寿保险股份有限公司绍兴中心支公司、世茂天成物业服务集团有限公司绍兴分公司、安徽班芙尼商贸有限公司、昌吉碧桂园房地产开发有限公司、宿迁润良商业有限公司。

人民银行表示，坚持宣传引导与严肃惩治相结合，持续推进整治拒收人民币现金工作。对核实为拒收人民币现金的，人民银行将依法处罚并定期予以曝光，切实保护消费者的合法权益，维护人民币法定地位。

人民银行强调，社会公众遇到拒收现金行为，可依法维权。广大经营主体应强化法治观念、维护人民币法定地位，诚信经营、尊重公众支付选择权，提升服务、共同打造现金和谐流通环境。

(责编：罗知之、吕骞)

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