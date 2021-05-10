人民网北京5月10日电 （许维娜）“常州作为长三角城市群发展的重要一员，主动融入长三角区域一体化发展，确定了‘国际化智造名城、长三角中轴枢纽’的发展定位和目标。”江苏省常州市政府办相关负责人告诉人民网财经，目前，常州在加快制造业智能化转型和绿色发展上积极探索，大力推动制造业智能化转型，构建新型工业生产制造和服务体系。

上述负责人表示，近年来，老工业基地常州树立新发展理念，把推进传统产业转型升级作为促进经济发展的重要增长点，坚持创新驱动战略，全面优化创新生态，迎来“新树结硕果”。

目前，我国老工业基地整改造成效明显，发展日新月异，在高质量转型发展上实现了新作为，取得了新成绩。

人民网财经从国家发展改革委获悉，过去一年期间，部分城市深入推进改革创新，在推进老工业基地产业转型升级方面探索形成了一批卓有成效的做法，为全国老工业城市和资源型城市高质量发展做出了积极探索。

黑龙江省是国家重要的老工业基地，大庆市曾多次荣获“老工业基地调整改造力度较大等工作成效突出”通报表彰和政策激励支持。大庆在加强央地协作上积极探索，成立了百年油田建设地企协调推进办公室，制定实施支持大庆油田抗击疫情15项政策措施，采取打井作业区块承诺办、容缺办的创新举措，推动了油田产能项目早开工、快建设，全年产能工程投资实现了160亿元。

在湖北省黄石市，这里探寻这座老工业基地城市以生态保护为杠杆推进振兴发展的绿色脉动。在统筹推进生态生产生活“三生”融合发展上积极探索，如以长江大保护为抓手，推进“碧水、绿岸、洁产、畅流”四大行动；立足长江中游最大单体港口优势，积极对接武汉自贸区建设综保区，推动黄石新港由运输港向贸易港转变，带动黄石由工业生产基地向商品贸易集散地延伸等等。

“2020年，经历多次疫情冲击，辽宁省GDP增速仍然由负转正，这意味着辽宁经济已经站稳了脚跟。”东北大学中国东北振兴研究院副院长李凯表示。

辽宁省盘锦市在发展粮食精加工上积极探索，立足东北地区粮油集散与农产品加工优势，建立粮食集散与精深加工产业全产业链体系，吸引集聚人才和项目资源。瞄准粮食产业向食品和生物产业转化，做大粮食精深加工。坚持精准实施抓谋划、精准服务抓推进、精准布局抓重点、精准谋划抓储备、精准盘活抓体质的工作模式，促进项目全周期生长和全产业链发展，促进产业高质量发展。

贵州省六盘水市则在传统产业绿色转型规模化发展上积极探索，坚持产业生态化和生态产业化，能源清洁集约利用和生态环境保护成效显著。按照“减量化、再利用、资源化”原则，对产业“存量”实施循环化改造，对“增量”进行循环化构建，推动煤炭、电力、钢铁等传统产业绿色转型。

河南省洛阳市也做出了不少有益的探索，积极在发展数字经济和建设创新产业上探索，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，组织实施“三大改造”，推动制造业与互联网、大数据、5G技术、人工智能深度融合。

山西省长治市在延伸资源型产业链和增强科技创新能力上积极探索，初步形成煤炭高效清洁利用循环产业链，开创以煤基化工原料生产高品质合成纤维的先河，完成产业由“黑”向“白”的转变。

国家发展改革委有关负责人表示，下一步将联合科技部、工业和信息化部、自然资源部、国家开发银行等部门，加大创新、产业、土地、金融、政策倾斜支持力度，支持受表扬城市深入推进产业转型升级和实体经济发展，加快建设现代产业基地和现代化中心城市。

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