它，体重4300吨，是国内最大的钢铁“穿山甲”。它，遁地穿墙、铺设隧道，挖掘技术当属最强。它，就是国产盾构机“京华号”。大口一张，便能为首都北京“啃”出一条地下长廊。

1965年7月1日，中国第一条地下铁道——北京地下铁道一期工程正式开工。工程东西走向，全长30.5公里，采用敞口明挖的施工方法，施工完成再填埋，耗时4年，于1969年正式通车。在此后的50多年里，北京完成了20多条地下铁道的建设，挖掘技术也在发生着翻天覆地的变化。

盾构机，作为一种隧道掘进机，可以一边挖掘隧道，一边铺设隧道支撑性管片，承受来自周围土层、地下水的巨大压力。当前，北京东六环改造工程如火如荼，一般体积的盾构机不能满足工程需要，“京华号”如神兵天将，横空出世。而这个“奇迹”的缔造者正是中国铁建重工集团掘进机研究院副院长张帅坤团队。

直径16.07米，总长150米，重达4500吨。每掘进1米会排出约200立方米土渣，相当于8辆大型土方车的运载量。提起超级“巨无霸”的诞生，张帅坤直言既兴奋，又倍感压力。为了让这个超庞大的盾构机实现高进度制作和智能化施工，以及在功能优越的同时保证超大超重部件分块体积和重量合理，团队在充分考虑后合理分块，最大分块的重量仅250吨，符合现有起吊和运输要求。

不仅如此，一般来说，15米左右的超大直径盾构机，研发周期达12-15个月左右，“京华号”直径突破16米，研发周期本应更长。但实际上，他们只有不到10个月。时间短、任务重，加之新冠肺炎疫情影响，项目团队不得不全员加班，甚至在疫情期间提早返工，24小时吃住在园区。

我国盾构技术起步较晚，长期以来，作为高端地下工程装备代表的泥水平衡盾构机一直依靠进口，处处受制于人。2010年，张帅坤和团队从零开始，坚持自主研发，边摸索边学习，埋头苦干，三年后，国产首台6米级复合式泥水平衡盾构机在铁建重工成功下线。此后张帅坤团队持续发力，陆续在国产盾构机技术上取得多项关键性突破。从技术受制到自主研发，从进口设备到走向世界，目前我国已成为全球最大的盾构机生产国。

正是一个个“张帅坤”们十年磨一“盾”，才让国产盾构机技术研发能力与自信，愈发强大。

（配文：申佳平）

(责编：赵竹青、吕骞)