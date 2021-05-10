人民网北京5月10日电 （黄盛）日前，农业农村部、国家乡村振兴局发布《社会资本投资农业农村指引(2021年)》（以下简称《指引》），明确了社会资本投资农业农村的13个重点产业和领域，以及创新投入方式、打造合作平台、营造良好环境的具体措施。

对此，多位业内人士在接受人民网采访时表示，在推动农业农村发展和乡村振兴的过程中，社会资本一直是重要的金融手段。此次《指引》对社会资本投资的相关内容做出进一步明确，强调了坚持农民主体地位、保护好农民利益等原则，指引了社会资本的创新投入方式，为社会资本投资农业农村开辟更多有效路径，可有效促进农业农村市场化经济的规模化发展。

引导社会资本“下乡”参与到农业农村的产业发展中，在近年来一直备受关注。此次《指引》是在去年的《社会资本投资农业农村指引》基础上修订而成，明确了鼓励投资的重点产业和领域包括现代种养业、现代种业、乡村富民产业、农产品加工流通业、乡村新型服务业、生态循环农业、农业科技创新、农业农村人才培养、农业农村基础设施建设、智慧农业建设、农村创业创新、农村人居环境整治和农业对外合作。

天津大学法学院教授杨雅婷在接受人民网采访时表示，社会资本投资农业农村是乡村振兴的关键。“社会资本应是相对农户的社会农业主体，使得农业生产专业性和规模性有所提升，继而推动乡村振兴。”杨雅婷说，农业投资回报率低，再加上过去农地权属固化，一系列因素使得社会资本对农业农村投入不足。随着《土地承包法》《土地管理法》的修改、《民法典》的出台以及《乡村振兴法》的颁布，农地“三权分置”落实，土地经营权的立法确认释放了农地流转红利，清除了社会资本投入农业流转农地使用权的障碍，使得农业规模化经营成为可能。

杨雅婷认为，《指引》明确了遵循市场规律，吸引社会资本进入农业农村重点领域，这将大幅度提高社会资本投入农业农村的积极性。

中国社科院农村发展研究所研究员党国英认为，社会资本下乡要选择盈利增长空间比较大的领域，要挖掘农业产业链的价值，提高农业全产业链的竞争力。

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