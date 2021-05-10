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“揭榜挂帅”来了！我国深化科研项目管理改革迈出新步伐

2021年05月10日19:59 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月10日电（记者胡喆）10日，科技部发布《国家重点研发计划“数学和应用研究”等“十四五”重点专项2021年度项目申报指南》。在率先推出的“十四五”国家重点研发计划首批重点专项中，科技部研究制定了“揭榜挂帅”榜单模板，作为单独附件随指南发布。这意味着我国重大科研任务的“揭榜挂帅”正式开始实施，深化科研项目管理改革迈出新的步伐。

　　关于“揭榜挂帅”项目，指南中指出，为切实提升科研投入绩效、强化重大创新成果的“实战性”，“十四五”重点研发计划聚焦国家战略亟需、应用导向鲜明、最终用户明确的攻关任务，设立“揭榜挂帅”项目。突出最终用户作用，实施签订“军令状”“里程碑”考核等管理方式。

　　指南还明确，对揭榜单位无注册时间要求，对揭榜团队负责人无年龄、学历和职称要求，鼓励有信心、有能力组织好关键核心技术攻坚的优势团队积极申报。明确榜单任务资助额度，简化预算编制，经费管理探索实行“负面清单”。

　　“立足于打好关键核心技术攻坚战的使命要求，我们在‘十四五’首批任务部署中推动相关改革举措，设立‘揭榜挂帅’项目。”科技部资管司司长解鑫说，“我们鼓励有信心、有能力组织好关键核心技术攻坚的优势团队积极申报。”

　　科技部资管司计划处处长郑健健表示，“揭榜挂帅”项目突出最终用户作用，在管理体系方面以“清单式”管理为核心，实施不力的任务及时叫停；在责任体系方面以“军令状”制度为核心，确保目标按时完成；在政策体系方面以激发创新主体活力为核心，着力提升项目实施绩效。

　　科技部将在“十四五”重点研发计划中启动实施“颠覆性技术创新”重点专项，率先在电子信息、人工智能、未来通信、虚拟现实等可能产生重大颠覆性突破的技术领域优先布局。此外，还将在科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目中开展“首席科学家负责制”试点。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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