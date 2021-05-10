新华社海口5月10日电（记者陈凯姿、金地）5月7日至10日在海口举办的首届中国国际消费品博览会上，呈现了一幕幕火爆的签约场景。超过3万名各类采购商和专业观众，感受到了首届消博会的签约交易热潮。

第一次开发海南市场，没想到仅在现场谈了15分钟，就揽下了2000万元的酒店用品大单，广东威王集团有限公司业务经理梁文荣显得格外兴奋；同一天，6家粤企与海南当地企业及境外企业签下超过1亿元的合作项目……

消博会开幕后“首单”，是河北交易团两家公司与海南签订的30亿元胡椒项目；浙江展馆刚“开张”便成功签约25个、金额达609亿元的意向合作项目。

高新科技产品在此次消博会上成为采购商关注的焦点之一。湖北展馆的红外热成像仪和智能机器人、安徽展馆的翻译机等受到采购商的青睐。7日，科大讯飞股份有限公司与海南国际经济发展局签订战略合作协议，助力推动AI翻译提升海南自贸港跨语言、多语种服务能力。

在众多高端精品争相角逐的展览区里，注重展示传统匠心的中华老字号产品也并不显得“违和”。广东老字号陈李济一口气和两家海南企业签下金额达1200万元的陈皮合作协议，希望通过自贸港将这个“广东地方名片”向全世界推广。

同样引人关注的还有一些“看不见的产品”。不少观展商代表说，此次消博会上，中国银行等推出的数字人民币产品、博鳌乐城国际医疗旅游先行区的医疗服务，以及文化影视产业等产品，正在改变人们的生活。

组委会组织重点项目现场签约、众多企业在展台举行项目合作签约，在数万平方米的展览区域，来自国内的857家企业，将1263个代表性品牌送上展台，也共享着消博会带来的合作利好。截至10日，不少展馆、企业的意向签约洽谈仍在持续。

海南国际经济发展局局长韩圣健说，据初步统计，超过80%参展企业参加第二届消博会意向明确。

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