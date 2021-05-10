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数字人民币亮相消博会 人民网记者带你体验支付新花样

2021年05月10日20:31 | 来源：人民网
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人民网海口5月10日电 （记者杜燕飞）喝咖啡、购杨枝甘露、体验智能售货机……在海南海口举办的首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）上，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等推出了数字人民币体验活动专区，让参会者了解数字人民币的特点并体验其多种使用场景。

消博会期间，现场观众在展馆内用数字人民币购买杨枝甘露、现磨咖啡等饮品。人民网记者 杜燕飞摄

使用数字人民币在消博会“买买买”是怎样的体验？5月10日，人民网记者来到消博馆内的数字人民币体验活动专区，在现场工作人员的指导下，下载银行手机APP开通数字人民币钱包后，输入密码，轻轻一点，仅仅一两秒钟的时间，就将银行账户中的钱转到了数字人民币钱包中。

消博会期间，现场观众在展馆内用数字人民币购买现磨咖啡。人民网记者 杜燕飞摄

给数字人民币钱包“充值”后，人民网记者便开启了“买买买”之旅：在咖啡机前，用数字人民币钱包中“扫一扫”功能扫描商家支付码，不到1分钟，杨枝甘露、现磨咖啡就拿到手了；在自助扭蛋机前，用数字人民币钱包支付后，转动按钮，抽到了装有消博会特制冰箱贴的扭蛋……

消博会期间，现场观众在展馆内用数字人民币玩转自助扭蛋机。人民网记者 杜燕飞摄

据了解，在消博馆各大银行数字人民币体验区内，观众不仅可以体验形态各异的软、硬钱包产品以及智能售货机，参与数字人民币消费满减优惠活动；还可以通过扭蛋机、咖啡机、售卖机等便民设施，以及可兑换数字人民币的货币兑换机，感受覆盖冬奥、跨境、智慧民生等领域的多场景生态体系。

记者在现场看到，参馆观众用人民币或包括美元、英镑在内的17种外币都可以兑换冬奥数字人民币钱包，然后在消博会5号馆的海旅免税店（双离线支付场景），6号馆的希尔顿、香格里拉酒店用其进行数字人民币支付消费。

消博会期间，现场观众在展馆内用数字人民币在智能售卖机中购买饮料。人民网记者 杜燕飞摄

数字人民币由中国人民银行发行，是有国家信用背书、有法偿能力的法定货币。与第三方支付平台不同的是，即便处于双离线状态，数字人民币钱包也能实现支付。

目前，数字人民币试点城市已有雄安、苏州、成都、深圳、冬奥会场场景、上海、长沙、海南、青岛、大连、西安，而海南是全国唯一一个全省范围试点数字人民币的省份。中国人民银行副行长李波此前表示，数字人民币将在更多的城市进行试点，在试点项目中也会涵盖更多的使用场景。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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