人民网海口5月10日电 （记者杜燕飞）在首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）举办期间，5月8日，海南省人民政府和中国工商银行在海南海口联合举办“大金融、大消费、大民生”时代高峰论坛和海南自贸港贸易投资对接会，为海南自贸港建设注入新动能，为消费繁荣增添新活力。

以消费金融助力中小微企业发展

在“大金融、大消费、大民生”时代高峰论坛上，工商银行牡丹卡中心与瞭望智库共同发布了“百城居民消费健康指数”“中华千街“烟火”指数”“创业万店人气指数”三大指数。

该指数以100个城市、百万个数据样本、300多个数据标签搭建系列模型，涵盖当地居民消费情况、街道商圈发展情况、小商户经营生存现状等，展现现阶段我国国内消费活跃度及疫后消费恢复度、区域经济景气度、中小微及个体工商户的交易活跃度。

据了解，近年来，工商银行充分应用支付融资等相关数据要素，为小微企业及个体工商户提供简便、快捷的支付结算和普惠服务，以消费金融助力百城经济繁荣和中小微企业发展。

例如，工商银行推出的“e支付收款码”，实行线上办理、费率优惠、免费提现，有效解决了“小店”收款难、收款贵等难题，推出2年多来累计服务小微商户超过320万户，交易额超2600亿元，累计减免手续费超7亿元，为小店“人间烟火”繁荣贡献力量。

2020年新肺炎疫情期间，工商银行面向小微商户推出了“e商助梦贷”，基于e支付交易数据，以全线上、无抵押、无担保的信贷资金，助力小微商户打通复工复产、复商复市之路，已服务近6万客户，发放贷款约50亿元。

通过“环球撮合荟”助力海南自贸港贸易投资对接

记者了解到，在海南自贸港贸易投资对接会上，与会各方通过工商银行“环球撮合荟”跨境撮合平台，累计达成贸易及投资初步合作意向400余项。

海南自贸港贸易投资对接会现场。工商银行供图

据了解，本次对接会实行“贸易+投资”“推介+洽谈”双轮驱动，围绕美好生活、开放贸易、广阔天地三大板块主题，全面覆盖首届消博会五大行业板块，并特别推出推介宣讲环节以及海南自贸港磋商区、政策咨询区，为企业提供线上线下一体化、全链条跨境撮合服务。参会各方利用“环球撮合荟”平台，实现了“一对一”精准对接洽谈。

此前，工商银行为增强对消博会的服务效果，开设了对接会线上专场，并设立了日本和阿根廷两大境外分会场，打破时空界限，推动“云”端对接。

“通过这次洽谈会，我们认识了更多商家，大家可以面对面地对接，谈合作。”参加本次洽谈会的居然之家海南分公司总经理田峻表示，目前，居然之间除原有的家居建材以外，增加了大家居、大消费、新零售业务以及离岛免税，将来与合作方可以谋求更大地发展。

记者了解到，工商银行“环球撮合荟”跨境撮合平台于2020年8月面向全球企业免费开放。截至目前，已覆盖全球40余个国家和地区，吸引数万家企业入驻。用户利用该平台，可以7×24小时与平台内企业高效互动，并享受资讯、结算、融资等配套综合金融服务。

(责编：杨虞波罗、吕骞)