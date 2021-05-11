本报记者 高云才 郁静娴

“秧好一半禾，苗好七分收。今年用上了全自动水稻育秧播种机。”吉林省双辽市东明镇公安村种粮大户彭武成说，“机器自动覆底土、下籽、铺顶土，1小时出600盘苗，3垧水田所需的稻秧，两个多小时就搞定了。”吉林省各类水稻育秧棚已育秧苗12.57万亩，耕种生产正有序展开。

国家统计局公布的数据显示，一季度农业农村经济运行平稳，态势良好，第一产业增加值11332亿元，同比增长8.1%，为“十四五”开好局、起好步奠定坚实基础。8.1%意味着粮食安全的主动权稳稳地握在自己手中，经济社会发展的“压舱石”越来越稳。

——8.1%的背后，是农业种植结构持续优化。

位于山东省商河县的国家农作物品种展示示范中心内，400多个示范种植的小麦品种长势良好。中心负责人叶秀芹说：“新品种在这里同场‘竞技’，经过至少6年的预试、区试和生产性试验，通过专家评审，才有了这些百里挑一的好种子。”

调品种，优结构，确保重要农产品有效供给。在河南，今年优质专用小麦播种面积达1533万亩，较上年增加183万亩；黑龙江省将重点推广亩产千斤以上的高淀粉玉米、亩产350斤以上的高产高油高蛋白大豆和适口性好的优质抗逆粳稻。

农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，今年，东北、黄淮海等地区将增加玉米面积1000万亩以上，力争大豆播种面积稳定在1.4亿亩。在长江流域，推行稻油、稻稻油的种植模式，巩固双季稻面积的同时，大力发展冬油菜，提升油料供给保障能力。

——8.1%的背后，是农业生产方式转型升级。

在江苏省射阳县，绿色秧苗映碧了水田。这里是远近闻名的“射阳大米”产地。射阳大米集团董事长戴誉有带领农技人员察看秧苗长势，盘算减量化肥、农药使用。集团坚持生产绿色大米，通过现代农业全产业链发展，带动粮农增收致富。目前，集团已与县里种粮大户和村集体合作社签订种植“南粳9108”等优质水稻20多万亩，将带动两万多户农民增收。

农业绿色发展稳步推进，向纵深拓展。今年以来，农业投入品减量增效持续推进，300多个县已整建制开展绿色高质高效行动，农业生产“三品一标”提升行动全面实施。一季度，农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，绿色、有机和地理标志农产品数量达到10934个，截至目前总数累计达54790个。

——8.1%的背后，是农业三产融合发展不断提速。

“春看花，夏看果，一年四季鸟语花香。”湖北省枝江市百里洲镇三洲村党支部书记雷现武介绍，3月梨花节，砂梨精品园内游人赏花拍照，络绎不绝。目前，百里洲镇发展砂梨种植面积达3.6万亩，覆盖种植、加工、观光等全产业链，产值达10亿元以上，带动两万多户农民增收。

打造产业链，助力乡村产业融合发展。一季度，全国农副食品加工业增加值同比增长15.2%，到农家体验农耕乐趣、品味民俗成为居民出游的新选择。

坚持农业农村优先发展不动摇，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。8.1%，折射了“三农”工作一季度的良好开局，为做好全年“三农”工作打下了基础，为坚决守住脱贫攻坚成果，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接创造了有利条件。

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 01 版）

(责编：牛镛、胡永秋)