首届消博会闭幕
进场观众超二十四万人次
2021年05月11日05:15 | 来源：人民网－人民日报
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图为5月10日拍摄的中国国际消费品博览会展馆外景。
本报海口5月10日电 （记者周亚军、罗珊珊、强薇、宋静思）5月10日，首届中国国际消费品博览会闭幕，共有约70个国家和地区的1505家企业、2628个消费精品品牌参展，进场观众超24万人次。
展会期间举办新品发布、采购对接、行业推介等活动共计130余场，包括93场新品首发首秀活动、12场采购对接活动等。设立精品直播间，观看人数达1600多万，总引导成交额6800万元。据初步统计，超过80%参展企业参加第二届消博会意向明确。
《 人民日报 》（ 2021年05月11日 01 版）
(责编：牛镛、胡永秋)
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