人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

首届消博会闭幕

进场观众超二十四万人次

2021年05月11日05:15 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　图为5月10日拍摄的中国国际消费品博览会展馆外景。
　　本报记者 张武军摄

　　本报海口5月10日电 （记者周亚军、罗珊珊、强薇、宋静思）5月10日，首届中国国际消费品博览会闭幕，共有约70个国家和地区的1505家企业、2628个消费精品品牌参展，进场观众超24万人次。

　　展会期间举办新品发布、采购对接、行业推介等活动共计130余场，包括93场新品首发首秀活动、12场采购对接活动等。设立精品直播间，观看人数达1600多万，总引导成交额6800万元。据初步统计，超过80%参展企业参加第二届消博会意向明确。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月11日 01 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
计划调水量4000余万立方米！北延应急供水工程启动向河北、天津供水工作
　　人民网北京5月10日电 （初梓瑞）据水利部消息，5月10日16时，位于山东省德州市武城县的六五河节制闸正式开启，南水北调东线一期工程北延应急供水工程（以下简称“北延应急供水工程”）首次启动向河北、天津供水工作。此次调水工作将持续至5月31日，计划调水量4000余万立方米，旨在检验工程输水能力和沿线各单位协调联动工作机制运作成效，为未来北延应急供水工程常态化供水积累经验。…
13个领域投资获指引 社会资本加速“下乡”
　　人民网北京5月10日电 （黄盛）日前，农业农村部、国家乡村振兴局发布《社会资本投资农业农村指引(2021年)》（以下简称《指引》），明确了社会资本投资农业农村的13个重点产业和领域，以及创新投入方式、打造合作平台、营造良好环境的具体措施。 对此，多位业内人士在接受人民网采访时表示，在推动农业农村发展和乡村振兴的过程中，社会资本一直是重要的金融手段。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部