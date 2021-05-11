新华社上海5月10日电 （记者周蕊、安蓓）2021年中国品牌日活动10日在上海开幕。活动由国家发展改革委联合中宣部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、市场监管总局、知识产权局和上海市人民政府共同主办，国务院国资委特别支持，旨在全面落实党中央、国务院关于品牌发展的决策部署，持续发挥品牌引领作用，促进形成强大国内市场，助力构建新发展格局，加快推动品牌强国建设。活动采取线上线下“共振”的方式，展示中国品牌的新成果新形象。

品牌是一个国家和地区综合实力的重要标志，是质量好、品质高、美誉度的集中体现。自2017年起，我国将每年5月10日设为中国品牌日，由国家发展改革委会同有关部门和各地方组织开展一系列品牌日特色活动等，持续推动我国品牌发展。

今年品牌日活动，在严格落实疫情防控常态化要求前提下，采用线上线下结合模式举办，活动主题是“中国品牌，世界共享；聚力双循环，引领新消费”，活动内容包括举办2021年中国品牌发展国际论坛和中国自主品牌博览会，引导地方自行组织开展特色品牌创建活动。其中，中国自主品牌博览会同步搭建线上线下展示平台，线下展览占地约2.5万平方米，在上海举办；线上展览以线下实体展览为基础，设置1个云上序厅、37个云上地方展馆和19个云上央企展馆。

中国自主品牌博览会里，济济一堂的“中国品牌”有不少“大国重器”的面孔。

既能加油，也能加电，还能加氢，中国石化在现场展示了未来的“油气氢电服”综合加能站模型。据介绍，中国石化已在广东、浙江、上海等地建成多个油氢合建示范站，“十四五”期间还将规划在全国建设1000座加氢站和油氢合建站。

中国建筑则以多媒体、数字化的展陈技术，沉浸式向公众揭示10天建成火神山医院、12天建成雷神山医院“中国速度”背后的“秘密”……

国家发展改革委负责人表示，举办中国品牌日系列活动，集中宣传展示我国品牌发展新成果新形象，将在全社会进一步凝聚品牌发展共识，传播品牌发展理念，营造品牌发展浓厚氛围，持续推进品牌建设，促进形成强大国内市场。

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 02 版）

(责编：牛镛、胡永秋)