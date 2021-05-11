本报记者 苏 滨 方 圆 季觉苏

数据来源：农业农村部

制图：张芳曼

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没有农业机械化，就没有农业现代化。农业农村部数据显示，当前我国农业生产进入机械化主导的新阶段，各主要粮食作物耕种收综合机械化率均超过80%。从山区纵横驰骋的微耕机，到黑土地上轰鸣的无人智能插秧机，再到自动运行的“植物工厂”，新农机促进农业生产效率提升，为乡村振兴提供了重要科技支撑。

当前，春耕春播进展顺利，越来越多的机械化设备在田间地头大展身手，成为农业生产的生力军。无人机飞防、无人驾驶耕地、物联网监测墒情……农民挑上“金扁担”，广袤田野澎湃科技动力。

山区驰骋微耕机

“哒哒哒，哒哒哒……”

早上9点多，贵州省贵阳市修文县小箐镇一处猕猴桃基地热闹非凡。远听，机器的轰鸣此起彼伏；近看，地里的微耕机纵横来回。蹚过草窝，农机手老张迎了上来。

老张全名张远泽，之前卖农机。2013年，经常出省培训的他，见其他地方农业机械化搞得火热，决心成立农机合作社，把重心转向农机服务。

“在贵州找块平地真难！不是巴掌田，就是鸡窝地，爬坡过坎是常事，有时人都站不稳，更别说机械。”老张一开始心里没底。

坡坡坎坎的，机械怎么用？

“我们的机械个头小，大型机械作业幅度超两米，我们的只有90厘米，有点缝隙就能钻。”每次接单，老张先到实地走一遭，摸清道路、耕地等情况，再决定用哪类机械。“这次是猕猴桃基地，枝丫长、空隙窄，上头还挂着防雹网，微耕机正合适。”

2019年之前，这个规模达千亩的猕猴桃基地，耕地、除草、打药等，全靠人工。“一年投入300多万，人工成本占一半。”基地负责人安仕东尝试着联系了张远泽。

看着微耕机尽情驰骋，安仕东直言超出预期。“之前人工除草，晒干的杂草只能烧掉，很难充分利用。有了机械，耕地除草同时进行，杂草顺带回归土壤，这是最好的肥料。”

安仕东算了笔账：给猕猴桃施肥，纯靠人工，一天只做半亩地，工资100块；而用机械，一天能做5亩地，一亩地120块。“机械效率高、标准化强，每亩节省80块！”

2020年，修文县完成机耕面积超67万亩，机收面积8.8万亩，机播面积1.6万亩，主要农作物综合机械化率从30%提高到43%。

“截至去年，贵阳全市农机总动力达206.76万千瓦，各类农业机械36.42万台（套），农机作业服务组织103个，主要农作物综合机械化率为47.25%。”贵阳市农业农村局农业机械化管理处处长刘林涛介绍。为提高农业机械化水平，针对地块小、田坎多、不规则、坡度大等特点，贵阳市持续开展土地宜机化改造，推动农业机械化“全程、全面、高质、高效”发展。

设备升级更智能

在黑龙江北大荒新华分公司青山管理区，水稻育秧大棚里雾气弥漫，自动喷灌系统正在灌溉绿油油的稻苗。

种植户阎修全站在一旁，看着运行的设备，喜在心头。“新型喷灌系统效果特别好，能根据秧苗的需求来适量供水。供水准确、均匀、雾化好、射程远，还能到边到角，适合插秧机使用。”

今年插秧季，阎修全新买的无人智能插秧机大显身手。

“以前用高速插秧机，得仨人同时在插秧机上，一个驾驶，两个放秧盘。现在有了无人智能插秧机的卫星导航定位，自己就能操作，插完自己家的，还能给别人家干，额外赚些机耕费。”阎修全说。

阎修全所说的无人智能插秧机，是通过卫星导航系统，用软件规划路径的智能机械。通过非接触式角度传感器和高精度姿态传感器，可以在坡地、信号中断等情况下依旧保持高精度作业，一台机器一天能高质量插种水稻40亩，大大提高了效率。

说起新式播种机，该公司义通农机合作社成员马明德滔滔不绝。“以往的播种机遇到不平整的地块或者是低洼涝地，轮胎打滑就会影响精播效果，产生堆籽、漏籽的情况，有了这个电机驱动播种机，更智能更精准，就不怕滑了。今春雨水多，土壤墒情好，用这个能提前下地播种，抢在前头多干活儿，收入肯定噌噌涨。”

“提高作业速度、标准、质量，降低人工成本，提升机械智能化水平，促进集约化生产，是我们一直以来坚持的方向。今年，我们计划补贴485万元，更新包括履带拖拉机、水稻侧深施肥机、卫星平地机等各类种管收农机具。”北大荒农业股份新华分公司农业副总经理费广文说。

植物工厂低能耗

新农人杨少军一天的“耕作”，从看电脑数据开始。“温度、湿度、二氧化碳浓度正常，水肥流速不太稳定。”杨少军将数据一一记录下来。

杨少军是上海由由中荷农业创新园温室技术总监，他所“耕种”的土地是位于上海崇明的一片“植物工厂”。温室园区占地20.66万平方米，有29个足球场那么大。

温室内，随处可见各种传感器设备。由由中荷农业创新园负责人祁胜平介绍说，温室可以实现水、肥、温、光、气的智能化控制，白天室温控制在25至26摄氏度，夜间则控制在18摄氏度左右，确保蔬菜一年四季都处于舒适的生长环境。温室里还设置了蜂箱，利用蜜蜂为植物授粉，模拟自然的植物生长环境。

温室旁边还建设有最大蓄水量达10万立方米的雨水收集池，为作物提供天然的灌溉水，从而无需增加当地的用水压力。通过电脑程序控制的压力补偿式滴头，可以精准控制灌溉的水量和节点，做到用最少的水浇灌尽量多的植物。浇灌后产生的废液，也会进行回收处理。给温室加热产生的二氧化碳不会直接排入空气中，而是通过专用装置进行回收利用，减少碳排放。

一串植株上应该结多少颗番茄最合适？“在我们温室，矮小的植株每串结12或13颗为好，第四穗开始，结14颗最好，多余的可以摘除。”杨少军说，创新园里有个智慧农业大脑，每个种植操作都会被记录下来，沉淀为数据，日后如果新建温室，这些数据经过分析、解码后，都可以成为宝贵的经验，提高农业现代化水平。

在一片葱郁的黄瓜种植区域，三五个工人站在可自动调节高度的架子上采摘果实，在自动运行的这片农场里，只有采摘、打老叶这些园艺操作需要人工完成，工作人员介绍，这里每万平方米需要8—10个人进行维护，人数是传统农业的一半，但平均产量比传统地面种植高了10倍左右。这里平均每天可以为上海市民提供30—40吨高品质绿色蔬菜。

今年1月，《上海市推进农业高质量发展行动方案（2021—2025年）》发布，计划到2025年打造10万亩粮食生产无人农场，培育50家现代农业高新技术企业。

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 07 版）

(责编：牛镛、胡永秋)