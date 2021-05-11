丁怡婷

住建部调研督导和约谈13个城市、自然资源部要求各重点城市今年继续增加住宅用地供应量、银保监会等部门发文防止经营贷违规流入房地产领域……近期，多部门齐抓共管，坚持房地产市场调控目标不动摇、力度不放松，坚决防范化解房地产市场风险。

今年以来，一些城市房地产市场持续高温、抱团炒作有所抬头，甚至出现“万人摇号”、二手房一夜暴涨等现象。对此，无论是部门督导约谈、打击违规经营贷，还是多个热点城市迅速完善调控政策、整顿规范市场秩序，都释放出明确的信号：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚决遏制投机炒房，促进房地产市场平稳健康发展。

房地产市场平稳健康发展，既是重大经济问题，也是重大民生问题。无论是满足群众住有所居的热切期待，还是防范和化解系统性风险，都要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动金融、房地产与实体经济均衡发展。从2016年底中央经济工作会议明确房子是用来住的、不是用来炒的定位以来，各地各部门时刻绷紧房地产市场调控这根弦，全面落实房地产长效机制，房地产市场总体进入平稳发展阶段。即便是在新冠肺炎疫情突如其来、经济下行压力增大的情况下，房地产市场调控也没有丝毫放松。如果说，在政策实施之初，一些投机者还抱有侥幸心理的话，那么这几年的实践已经让市场清醒地认识到党中央遏制热点城市房价过快上涨的坚定决心，以及房地产调控政策的连续性与稳定性。

当前，受热点城市住房供应结构性矛盾突出、全球流动性泛滥等多重因素影响，确保房地产市场平稳运行压力不小。各地各部门都要拿出更加坚定的态度和更为有效的办法，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚决遏制热点城市房价上涨势头。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的，遏制热点城市房价上涨势头，重在增供给。当前，一些人口流入多、房价较高的大城市，要建立住房和土地联动机制，切实增加住宅用地供应，管控好地价，并且充分披露住宅用地供应信息包括存量信息，让各类市场主体和消费者充分掌握信息，从源头上稳定预期。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的，遏制热点城市房价上涨势头，金融要管控。数据显示，通过加强房地产金融管理，去年房地产贷款增速8年来首次低于各项贷款增速，新增房地产贷款占各项贷款比重从2016年的44.8%下降到去年的28%。事实证明，不断完善调控手段，加强房地产金融调控，发挥住房税收调节作用，可以更大程度地支持合理自住需求、遏制投资投机性需求。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的，遏制热点城市房价上涨势头，短板应补齐。时下，租赁市场存在供应结构不合理、市场秩序不规范、租赁关系不稳定等问题，新市民、青年人等住房困难问题比较突出。坚持房子是用来住的、不是用来炒的，要重视解决好这部分群体的住房困难问题。应扩大保障性租赁住房供给，完善长租房政策，并逐步使租购住房在享受公共服务上具有同等权利，使更多人享有更高品质的城市生活。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的，遏制热点城市房价上涨势头，关键在落实。房地产市场因城而异，调控政策不能搞“一刀切”，要强化城市政府主体责任。各地要紧盯新情况新问题，及时完善相关政策，增强调控的针对性、实效性。近期，合肥出台同一套住房6年内只能享有学区内小学1个学位的新政策、广州将9个区个人销售住房增值税征免年限从2年提高至5年，这些都对稳定房地产市场发挥了作用。

我们相信，只要各地各部门坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，按照“十四五”规划纲要的部署要求，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，一定能促进房地产市场平稳健康发展，向全体人民住有所居的目标不断迈进。

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 07 版）

(责编：牛镛、胡永秋)