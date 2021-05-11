本报记者 刘 慧 冯雪珺

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为增强金融服务普惠性，提高支付效率和安全性，越来越多国家和地区加速研究布局央行数字货币。未来，央行数字货币将给国际货币体系、金融系统和经济发展方式带来重要影响。

国际清算银行不久前发布了关于央行数字货币的第三份年度调查报告。报告显示，未来3年内，一些国家央行很可能发行通用的央行数字货币。而考虑发行央行数字货币的行政区域从2019年的14%上升到了21%。专家指出，总体而言，央行对数字货币的探索正从概念研究进入具体实验阶段，但距离正式采用央行数字货币可能仍需数年时间。

研发步伐不断加快

根据国际清算银行的调查报告，越来越多国家和地区的央行正在研究布局央行数字货币，开始启动或者加快对数字货币的研发工作，以顺应全球金融科技发展趋势。

中国在央行数字货币的研发方面一直处于领先地位。2014年，中国人民银行成立专门团队，开始对数字货币发行框架、关键技术、发行流通环境及相关国际经验等问题进行专项研究。2019年底，数字人民币相继在深圳、苏州、雄安新区、成都及北京冬奥场景启动试点测试，到2020年10月又增加上海、海南、长沙、西安、青岛、大连6个试点测试地区。目前，数字人民币的应用场景不断扩大，逐渐覆盖了生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等多个领域。

日本、泰国、俄罗斯央行都已宣布，将于今年底至明年上半年启动央行数字货币测试工作。英国央行和英国财政部宣布将联合成立央行数字货币工作组，协调推进央行数字货币的探索工作。新加坡金融监管局2016年推出Ubin项目，旨在探索以区块链和分布式账本技术为基础的支付和证券交易清算、结算。去年，该项目第五阶段也是最后阶段成功结束。巴哈马央行2020年10月推出了面向民众的“沙钱计划”。瑞典也在试点其“电子克朗”项目。

4月14日，欧洲央行公布了长达6个月的数字欧元咨询意见结果，积极进行央行数字货币探索。欧洲央行行长拉加德此前表示：“这是一次技术上的努力，也是一个根本性的改变。我们需要确保不会破坏任何系统，而是要改善这个系统。”

在全球60多家接受国际清算银行调查的央行中，过去4年间，积极开展央行数字货币工作的比例增加了约1/3，达到目前的86%。国际清算银行预测，未来3年内，一些国家央行将发行央行数字货币。

助力普惠金融发展

疫情防控期间，数字支付加速发展，为各国发展央行数字货币注入新动力。公众对无接触式支付的偏好有所提升。同时，数字货币还可以更好地保护个人隐私，并作为政府转移支付的补充工具，对经济复苏起到助力作用。

毕马威会计师事务所发布的报告认为，数字货币可以提供广泛的机遇，包括提升交易效率和实现资产的可编程性。此外，央行数字货币可以帮助数据平台、金融企业、上下游产业链各方优化资源配置，提高运营效率，降低运营成本。

清华大学五道口金融学院副院长田轩接受本报记者采访时表示，各国央行纷纷加入研发数字货币的行列，表明数字货币的应用与发展是大势所趋。随着数字经济发展，货币支付方式将逐渐由传统现金支付向数字货币转变，一定程度上改变民众消费、生活方式。

国际清算银行指出，金融普惠性是新兴市场和发展中经济体发展央行数字货币的重要因素。以巴哈马为例，30多万人口分布在约30个岛屿上，有些相互间距偏远，金融基础设施不完善。巴哈马央行推出“沙钱计划”，很重要的原因是为了帮助民众更容易地获得金融服务。发达经济体研发央行数字货币，则更关注支付效率和安全性。

田轩指出，跨境支付是现有支付体系的痛点，具体表现为现有国际支付标准不统一、系统操作无法完全同步、传统跨境支付所耗费用较高、耗时较长、透明度低等方面。商业银行货币结算仍存在信用风险和流动性风险敞口，央行支付系统也没有完全包揽各个渠道，增加了风险与成本。数字货币的研发有望解决这些问题。

需要密切国际合作

对于数字货币与现金的关系，欧洲央行执委会委员法比奥·帕内塔表示，电子支付正变得越来越流行，数字货币仍将确保主权货币在数字时代可用。数字货币并不意味着现金的终结，它将补充现金，而不是取代现金。

新加坡国立大学商学院金融系学者阮天悦认为，与网上银行及第三方支付工具电子钱包相比，央行数字货币由中央银行发行，是由国家信用背书的法定货币，安全性和可信度更高。央行数字货币还有助于提高货币政策有效性、提升反洗钱能力。当货币政策目标为扩张性但利率已经相对较低时，零利率下限限制了传统货币政策工具的有效性。这种情况下，央行可通过调整央行数字货币利率以期打破零利率下限，实现扩张性政策的目标。

各国央行的研究报告同时指出，发行央行数字货币可能会带来挤压银行市场、打击信贷经济、引发挤兑等风险，需要有效加以应对。对此，阮天悦表示，央行数字货币对金融系统的影响很大程度上取决于其发行方式。如果央行数字货币直接绕过商业银行发行，会挤压商业银行的生存空间。

央行数字货币在实施过程中也会对全球支付系统带来冲击，这就需要各家央行在研发与准备阶段就展开密切合作。今年2月，中国人民银行与泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行等联合发起多边央行数字货币桥研究项目，探索央行数字货币在跨境支付中的应用。未来中国将进一步与共建“一带一路”国家在研发、试点、国际支付等领域展开深度合作。

（本报曼谷、北京5月10日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 18 版）

(责编：牛镛、胡永秋)