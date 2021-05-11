《2020中国进口发展报告》发布
2021年05月11日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京5月10日电 （记者李婕）近日，北京师范大学经济与工商管理学院、南京大学长江产业经济研究院联合发布《2020中国进口发展报告》。
《报告》指出，2001-2019年，中国货物进口总额增量占全球货物进口增量的比重达到14.3%，仅次于欧盟。2019年，中国货物进口总额占世界进口总额的比重达到10.8%，2020年前10个月，这一比重达到11.5%，创历史最高水平。
与此同时，中国已经成为世界许多国家和地区的主要出口目的地，中国进口占主要贸易伙伴出口的比重继续呈现增加态势。中国进口规模的扩大，既显著促进了与中国贸易往来较为密切的国家、“一带一路”参与国家、经济合作与发展组织（OECD）国家、中低收入国家的经济增长，又为相关国家创造了更多就业机会。
《报告》显示，从全国来看，2019年，广东进口规模排名第一，河北进口规模扩大最多。
(责编：牛镛、胡永秋)
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